Innovar o morir, sugiere a empresarios el vicepresidente de la FNAMCP, Rigoberto Castillo

La palabra innovación se ha convertido en el tema más sonado en la mayoría de las empresas, "este aunque parezca difícil, es un proceso alcanzable y realizable capaz de hacer que cualquier compañía crezca", comenta el vicepresidente de la Federación Nacional de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, Rigoberto Castillo Lizárraga, quien en entrevista nos habla de la situación actual en el tema empresarial y qué es lo que se debe tomar en cuenta para no morir en el intento.

¿Cómo ve el futuro para los contadores?

En toda profesión la innovación es lo más importante y no es la excepción en la carrera contable, el futuro de la era cibernética nos alcanzó y todo es por esa vía, en la actualidad ya se están practicando hasta auditorias electrónicas.

¿Podría darnos un ejemplo de innovación?

Claro, si recuerda, Blockbuster, la empresa de renta de videos en el año 2000 pudo haber comprado Netflix, que en aquel entonces era un proyecto que estaba innovando tecnológicamente. Al final no lo hizo, y ¿qué sucedió en el 2010? Blockbuster se declaró en bancarrota. Ellos pensaron que los clientes siempre rentarían películas y las regresarían. Hoy en día las vemos a través de Netflix, una plataforma de TV que desde la comodidad del hogar nos permite disfrutar de películas o series. Eso es innovar.

¿Cómo debe ser el contador actual?

Es un total desafío ser contador hoy en día, debemos conocer de sistemas, cruces de información, contabilidad basada en NIF (Normas de Información Financiera), Fiscal, Auditoria, Finanzas y una gama de habilidades para poder ser útiles para las empresas.

¿Cómo logró ser empresario?

Una situación me llevo a la otra. En mi carrera de contador, asesor fiscal y patrimonial debía dar certidumbre a mis clientes. ¿Cómo puedes decirle a un empresario que haga algo que tú mismo no has hecho? Nos atrevimos a dar ese paso y gracias a Dios fue un éxito.

¿Cómo visualiza el panorama para el empresario?

Lo veo un poco difícil, pero alentador. Con todos estos cambios a lo que nos enfrentamos, tanto en el ámbito fiscal, como en el financiero, nos vemos obligados a estar preparados para poder continuar. Es innovar o morir.

¿Cómo se siente con su nombramiento como Vicepresidente de la Federación Nacional de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos?

Me siento feliz y muy honrado de este nombramiento y haré como siempre, mi mejor esfuerzo para poner en alto a la Asociación Mexicana de Contadores Públicos y a la ciudad de Mazatlán. En la parte social, a través de mi buen amigo Guillermo Romero, haremos las alianzas para dar asesorías gratuitas a la población de bajos recursos como también al sector empresarial y apoyar en lo que sea necesario.

¿Cómo ve la cuestión Fiscal actual?

Complicada, solo basta observar que para hacer una factura es necesario estar actualizado, ya que el SAT ahora nos da una serie de aspectos en los que hay que cumplir, de tal manera que está realizando cruces de manera casi instantánea.

Como Vicepresidente de la Federación Nacional de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos ¿qué recomendaciones puede dar?

Primeramente invito a los contadores a mantenerse actualizados en todos los aspectos, contable, fiscal, y a pertenecer a una institución y colegio que les permita permanecer capacitados.

El CPC y MI Rigoberto Castillo Lizárraga recomienda innovar siempre, y no dejar que las nuevas solicitudes y tecnologías acaben con el esfuerzo que se realiza día a día para mantener una empresa funcionando. "Mantente todo el tiempo informado y capacitado sobre los aspectos fiscales, contables y esto te ayudará a llevar tu empresa al éxito".