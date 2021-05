Intensifican entrega de alimento para ganado en San Ignacio por la sequía

Sinaloa.- Continúan las acciones por parte de la Asociación Ganadera, ayuntamiento y gobierno del estado para paliar los efectos de la sequía en San Ignacio, entre ellos la entrega de alimento para ganado.

Los estragos por la falta de agua y alimento, se dejó notar desde el pasado mes de enero, pero poco a poco se ha ido acentuando, esto ha causado mortandad de ganado pero en menor número a comparación de otros municipios del estado, señaló el dirigente ganadero Ramón Velázquez Ontiveros.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Dijo que a la fecha no se ha dejado de apoyar a los productores con alimento a bajo costo esto de la mano del alcalde Iván Ernesto Báez Martínez, quién se ha encargado de hacer las gestiones correspondientes ante la Unión Ganadera Regional, logrando conseguir a la fecha más de cien mil pacas de tasole para todo el municipio.

Leer más: Continúan las altas temperaturas en el estado de Sinaloa

Añadió que de igual manera se ha estado fabricando alimento sostenedor en la planta procesadora San Esteban de Coyotitán, el cual de igual manera de ha entregado a los ganaderos a costo de producción, siendo más de cien toneladas las que han sido procesadas.

Báez Martínez dijo que es preocupante la situación, toda vez que la demanda de alimentos en el estado en mucha y los productores de pacas no se dan abasto, aún así, mencionó que no se ha descansado de realizar las gestiones siendo San Ignacio uno de los municipio más golpeados por este fenómeno, pues en la pasada temporada de lluvias, solo una vez les llovió en la zona costera y están viniendo la peor crisis de los últimos diez años.

Leer más: Video. Rescatan a una tortuga atrapada a un cable de una boya artesanal en Mazatlán

"En San Ignacio ya no hay alimento, el río Piaxtla está seco, y en la zona costera no hay agua ni para el ti ho de siembras, menos para dar de beber al ganado, es preocupante como los agricultores están invirtiendo en hacer pozos profundos y no encuentren agua, de verdad también los ganaderos están sufriendo ya que acarrean agua de sus casas o de las norias a como pueden para no ver morir sus animales" expresó el edil.

Por su parte Velázquez Ontiveros, dijo esperar que la situación pronto cambie, pues los productores ya no hayan la puerta con tanta inversión en alimentos, y con tristeza ve que cada día son más las comunidades que se suman a la lista de las que ya no tienen agua ni para el consumo humano.