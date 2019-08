Internos culminan taller de vivir sin adicciones en Mazatlán

Mazatlán, Sinaloa.- La mañana hoy en el Centro Penitenciario El Castillo se llevo a cabo la ceremonia de graduación internos inscritos a la clínica de tratamiento “Tu Puedes Vivir sin Adicciones”, programa llevado a cabo por el gobierno del estado del cual egresaron 35 reclusos.

El líder

Gustavo Romero Rosas, director de Prevención y Reinserción Social de Sinaloa, destacó que cuando un interno se adhiere al programa y vive el proceso de desintoxicación, adquiere las herramientas necesarias para una rehabilitación adecuada.

El funcionario comentó que es la trigésima tercera graduación que se lleva a cabo en Mazatlán, y que como cada programa preventivo este brinda autonomía y deja la dependencia de las drogas y vuelva la personal funcional.

“Tengo entendido que se graduaron 35 y de esos ya quedaron 3 en libertad de las cuales aprovecharon todos los conocimientos necesarios para salir adelante, así mismo espero que estos jóvenes no vuelven a cometer un delito y vuelva a caer aquí a la cárcel”, declaró el funcionario.

Foto: Rául Briones/EL DEBATE

La ceremonia también dio paso al inicio de la trigésima cuarta escuela de prevención, al cual se le dio la bienvenida a 27 jóvenes de lo que se esperan todos culminen con éxito el programa.

De igual manera refirió que las psicólogas del penal esta haciendo muy bien su trabajo y que los reos muestran confianza antes las doctoras.

La ceremonia

En punto de las 10:30 horas se inicio con los honores a la bandera, la entonación del himno nacional y la presentación de la mesa del presídium, fueron los mismos internos quienes se encargaron de entonar el himno y de formar la escolta con la bandera.

Así mismo el grupo nuevo de la generación 34 al rededor de un aro de fuego los voluntarios de la clínica quemaron sus playeras dejando atrás su tormentoso pasado.

Seguido de este acto de valor se realizaron dos bailables típicos del estado de Veracruz, “Colas” y “La Bamba” realizado por los reclusos.

Foto: Raúl Briones/EL DEBATE

Una vez que culminaron los bailables un grupo de internos realizó una parodia sobre “Servicio Militar” la cual lleno de risas todos los espectadores.

Culminado el sketch se realizó una obra de nombre “Cucara Macara” la cual estuvo dirigida por el Ramón Gómez Polo, director de la Escuela de Teatro del Instituto de Cultura.

“El arte es la corrección de la naturaleza, el ser humano se puede transformar a través del arte, porque toca fibras muy profundas, que hacen que existan cambios verdaderos en el ser, entiendes la vida de manera distinta, y mas en personas que se encuentran en una readaptación social como son los reclusos” dijo el artista.

Al terminó de la obra de teatro se realizó también un monologo sobre “Las trampas de la adicción” y también una exhibición de “Orden Cerrado” donde mostraron las diferentes actividades físicas que los mantienen en condición.

Foto: Raúl Briones/EL DEBATE

El testimonio

Por ultimo Guillermo Jesús Mendoza Mendoza, voluntario de la clínica de tratamiento y recluso del penal dio su testimonio sobre lo que fue el mundo de las drogas para el y la ayuda que le programa “vivir sin adicciones” le ha brindado durante su estancia en el cerezo.

“Tengo 27 años de edad, mi adicción a las drogas las empece a los 15 gracias a unas personas que yo creía que eran mis amigos, pero solamente fue gente que me hizo mal, pues si no fuera por ellos yo no estuviera aquí, la clínica me ha dado la fuerza y la esperanza de salir adelante, de que una vez que salga yo de este pozo, poder hacer mi vida normal, pues nos han enseñado aquí un poco de todo y con la experiencia y mi buen comportamiento pretendo salir, pronto y ser una persona de bien, se que al principio batallaré pero eso no hará que me debe por vencido”, finalizó Guillermo Mendoza.