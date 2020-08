Introducen nueva red de drenaje y dejan calles intransitables en La Concha, Escuinapa

Escuinapa.- Un caos se vive en esta sindicatura sureña de La Concha, Escuinapa, al transitar entre calles en mal estado por las obras de drenaje y pavimentación que realiza el Estado de Sinaloa y el Municipio, sus habitantes piden se concluya con las obras y se rehabiliten las zonas afectadas.

En un recorrido realizado por La Concha se constató que las principales calles de este pequeño poblado se encuentran en mal estado por las diversas obras que se realizan.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

Calles bloqueadas, otras con charcos y lagunas de agua por la llegada de las lluvias y otras más con enormes zanjas que convierten estas rúas en un verdadero desafío para transitarlas.

Las principales calles de este pequeño poblado se encuentran en mal estado | El Debate

Los habitantes de La Concha a finales de 2019 veían con agrado que su comunidad haya sido beneficiadas con obras de pavimentación, drenaje y alumbrado público, pero jamás se imaginaron que para poder tener estos beneficios tengan que padecer por más de medio año el mal estado de la calle México, la arteria principal de la comunidad, la cual permanece cerrada y los trabajos detenidos desde hace dos meses.

Aunado a esto, calles alterna como la 5 de Mayo, Rafael Buelna y 2 de Abril están en muy malas condiciones por la llegada de las lluvias, que ha sacado a relucir la falta de compactación de las obras de drenaje que se acaban de realizar.

Las principales calles de este pequeño poblado se encuentran en mal estado | El Debate

Jesús Juan Loc Mesa, vecino de La Concha dijo que las calles en las que se realizó la introducción de la red de drenaje están completamente destrozadas, con la llegada de la temporada de lluvias, porque nunca realizaron obras de compactación.

“Yo le he dicho a Marrufo (director de Bienestar) que es una lástima que una obra de tantos millones se eche a perder por ese detalle, de que no hayan compactado las calles después de que se introdujo la red de drenaje en varias calles, ellos (autoridades municipales) no deberían de haberles pagado a las constructoras hasta que dejarán una obra bien hecha que no causara problemas a la comunidad”, señaló Loc Mesa.

Las principales calles de este pequeño poblado se encuentran en mal estado | El Debate

Dijo que la molestia de los pobladores de La Concha ha sido que han pasado gobierno y las obras que se hacen en esta comunidad, no están culminadas.

Desgraciadamente las obras de drenaje en La Concha han quedado inconclusas desde la administración de Bonifacio Bustamante en donde se construyó la laguna de oxidación y la primera parte de la red de drenaje, pero no funcionó quedó inconclusa, ¿porqué? La verdad lo desconocemos, señaló

Dijo que su temor es que durante la administración de Emmett Soto Grave pase lo mismo, ya que les han asignado dos presupuestos, para dos obras para La Concha, que es la pavimentación, drenaje y alumbrado público de la calle México y obras de drenaje para las demás partes del pueblo.