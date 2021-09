¡Invierten 32 mdp! Quirino Ordaz da inicio a obra de reconstrucción de carretera Rosario-Cacalotán

Rosario.- En respuesta a la petición de los habitantes de Cacalotán y comunidades de los alrededores para que se reconstruyera la carretera Rosario- Cacalotán, el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz puso en marcha los trabajos de esta obra, donde se invierten 32 millones de pesos.

Es una carretera que representa una de las vías de comunicación más importantes de Rosario y que viene a mejorar la comunicación de varios poblados y a una zona minera, por lo tanto se beneficiarán de manera directa más de mil 200 personas.

“Esta obra que hoy se inicia tiene una inversión millonaria, porque no la quisimos parchar, cuando lo más fácil es mandar una bacheadora, pero en unos días se acaba con la lluvia, pero no; le quisimos atorar y hacerla bien desde abajo, rehabilitarla totalmente, para que quede nueva”, indicó.

En este encuentro con los rosarenses que habitan esa parte de la zona serrana, el mandatario estatal les informó que la obra de la laguna de oxidación ubicada en Agua Verde se terminará, ya que los recursos están garantizados, con lo que se vendrá a poner punto final a los malos olores y la contaminación que se genera por el drenaje que hay en esa comunidad.

Ordaz Coppel, dijo que es una obra que se licitó, y la empresa constructora ya empezó a laborar por lo que se espera que en 40 días se concluya, ya que no hay riesgo de que se pare, porque los recursos están etiquetados, por lo que no hay pretextos para que la empresa no termine.

Quirino Ordaz inicia reconstrucción de la Rosario-Cacalotán | Foto: Cortesía

Recordó que él tenía grandes compromisos con Rosario, que era las obras de esta carretera y la Laguna de Oxidación, así como el puente de Monte Alto, además de embellecer el Centro Histórico, donde se ejercieron más de 100 millones de pesos así como la inversión muy alta en pavimentación de sindicaturas.

El voltear a ver las comunidades es importante y clave, porque se mejora la calidad de vida de las familias, señaló.

Sobre los detalles técnicos de la obra de la carretera, el secretario de Obras Públicas del estado, Osbaldo López Angulo, detalló que son más de 9 kilómetros de longitud y tendrá siete metros de ancho.

En su mensaje el diputado local, Edgar González, agradeció la insistencia del gobernador, para que esta obra se cristalizará, la cual será totalmente nueva y también reconoció la gestión de mandatario para que después de 22 años se regenerará esta rúa.

Acompañaron en este arranque de obra al gobernador, el presidente municipal, Ricardo Núñez, así como los beneficiados con esta carretera.