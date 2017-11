Invies entregó viviendas a personas sin necesidad

Mazatlán, Sinaloa.- Habitantes del fraccionamiento Palmares en Mazatlán, exigieron al instituto de vivienda a cargo de Salvador Reynosa Garzón, localice a aquellas familias de policías a las que se les entregó vivienda en esta zona cercana al Hospital Militar, ya que a causa de su ausencia, los robos a casa-habitación ocurren todos los días; además de que no se les brindan servicios de cable e internet por residir pocos ciudadanos.

A BAJO COSTO

La vecina Lorena Loaiza, quien fue una de las primeras en habitar su nuevo hogar, informó que existen policías que presumen haber adquirido hasta tres viviendas sin habitarlas.

“Como costaron 80 mil pesos lo único que querían es asegurarlas para tenerlas de engorda. Una esposa de un policía me dice que agarró casa ella, su esposo y un hermano, pero no se vienen a vivir y por eso no tenemos servicios”, explicó.

APROVECHARON

Asimismo, una mujer cuyo nombre no quiso proporcionar pero dijo ser parte del comité de vecinos de Palmares, confirmó que el interés de ella como de muchos que compraron vivienda en la zona fue tener “otra opción” dado a que se trató de viviendas “baratas”, y que el que les roben depende de qué tanto aseguren su vivienda.