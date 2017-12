Invitan a alegrar a los que más lo necesitan

Mazatlán, Sinaloa.- Ayuda a gente sin fronteras A. C. lanza la invitación a apoyar a quienes más lo necesitan y regalar sonrisas; los beneficiados serán niños de las invasiones, el asilo de ancianos y niños con cáncer.

Este sábado 9 de Dic de 15:00 a 19:00 horas estarán recibiendo juguetes en buen estado o nuevos, pañales para niños y adultos, así como artículos de limpieza para los abuelitos del asilo de ancianos. Por la donación de juguetes se les regalará un corte de cabello en caso de que así lo deseen.

Otra forma de ayudar es donar su cabello para hacer pelucas destinadas a niños con cáncer, por esta acción se les otorgará un reconocimiento por parte del Hospital Pediátrico de Culiacán.

La cita es en plaza Bicentenario en el salón Oh, my look.

Los juguetes y demás apoyo estará destinado para brindar una posada a los niños de las invasiones, llevar al pediátrico juguetes y pañales y realizar otra posada a nuestros abuelitos de Mazatlán. También aceptan donativo en efectivo para apoyar con el pastel, dulces y piñatas.