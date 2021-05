Invitan a apoyar a Cruz Roja Mazatlán y hacer caso omiso a mensajes negativos en redes sociales

Mazatlán, Sinaloa.- A través de las redes sociales han circulado mensajes negativos en contra de Cruz Roja con el afán de no apoyar en esta Colecta Anual 2021, es por eso que la actual administadora de la benemérita instutitción en Mazatlán, Elizabeth Sánchez Carrillo, hace una atenta invitación a que se apoye ya que de no hacerlo sería en perjuicio de la ciudadanía mazatleca.

“Es muy lamentable que estén sucediendo este tipo de cosas porque al final de cuentas, tenemos desde el año pasado que no hubo colecta y ahorita se está intentando hacerlo y la verdad sería en perjuicio del propio ciudadano, porque lo peor que pudiera pasar sería que se cierre Cruz Roja y los servicios que están ofreciendo, recuerden que Cruz Roja no sólo son servicios de ambulancia también son servicios prehospitalarios, la gente puede acudir a consultas y demás”, comentó Sánchez Carrillo.

La actual administración menciona que el personal que labora en dicha institución está altamente capacitado para atender cualquier tipo de situaciones, los cuáles continúan dando el servicio a pesar de las críticas se sigue atendiendo a cuanto paciente lo necesite.

Elizabeth Sánchez Carrillo reconoce que sí hacen falta más ambulancias en Mazatlán de las diferentes corporaciones que hay pocos servicios y que sí llegará a desaparecer Cruz Roja la situación sería más crítica.

“No me quiero imaginar un día a Mazatlán sin la Cruz Roja, no porque seamos los únicos pero si de por sí hay pocos servicios de ambulancias y si quitamos los de Cruz Roja pues entonces sería más crítica la situación, porque sí ahorita se tarda la ambulancia en llegar al lugar de los hechos pues sí nada más se quedan las demás corporaciones no creo que se vayan a dar abasto, la semana pasada hubo un accidente en El Habal y no había ninguna ambulancia disponible porque todas estaban enfocadas al problema de ese accidente” informó la administradora de dicha institución.

Este tipo de campañas negativas no es nada extraño ya que año con año en colectas siempre hay gente mal intencionada que son pocas personas las que le siguen el juego, pero deberían de darse cuenta el papel tan importante que tiene Cruz Roja que son los servicios de ambulancias que presta esta institución.

Se mencionó además que a la ciudadanía en general le falta la cultura para tener los conocimientos de Primeros Auxilios, que el personal deportivo debe de estar preparados, así como personal de todos los lugares donde se brinda la atención y servicio al público deben estar preparados como primer respondientes para brindar a atención de los primeros auxilios donde pueden ir estabilizando a las personas mientras llega la atención especializada por parte de los paramédicos de los diferentes cuerpos de auxilio y de emergencia.

Hacen una invitación para que acudan a las instalaciones de Cruz Roja donde constantemente se están realizando cursos de capacitación en Primeros Auxilios con un costo modico, asimismo, que si tienen alguna emergencia que requiera el apoyo de los paramédicos de esta institución pueden llamar al siguiente número directo 985-14-51, además de que deben de ser concientes de que las radio operadoras les harán algún tipo de preguntas que por protocolo se tienen que hacer, el cuál esta disponible las 24 horas del día.

Hay que tomar en cuenta que son pocas las cosas malas que se hablan de Cruz Roja pero deben de saber que hay muchas personas que han tenido buenas experiencias y que nunca se menciona cuando se salva una vida.

“Cuál sería la solución o lo ideal para cuando pasa este tipo de situaciones, pues que su personal debería de estar capacitado como primer respondiente para brindar los primeros auxilios, para que cuando llegue la ambulancia ya se le haya estabilizado al paciente” dio a conocer Sánchez Carrillo.