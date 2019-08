Invitan a informarse sobre las abejas y no matarlas

Mazatlán, Sinaloa.- Edgar Enrique Peinado Beltrán, comandante Bomberos Voluntarios de Mazatlán, hace una invitación a la ciudadanía para que se informen sobre las abejas mieleras, pues diario se están recibiendo entre 25 a 30 llamadas de personas reportando panales de estos insectos.

"Las abejas son insectos que no hacen nada siempre y cuando no se les moleste el tiempo de descanso que toman instalándose en cualquier lugar es de 24 horas después de este tiempo se van, aunque pueden durar más tiempo estos animales no causan ningún daño, al contrario son las que abastecen el 90% de los alimentos del mundo", dijo Edgar Peinado.

El comandante añadió que es muy importante saber que las abejas están consideradas una especie protegida, por la Asamblea General de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura en el año 2 mil.

"Nosotros a diario estamos recibiendo reportes de abejas, en casas, en árboles, incluso arriba de postes de luz, no estamos capacitados para tratar a las abejas, nuestro único recurso es el de aniquilarlas, y esto se supone que no se debe de hacer pero la insistencia de la gente es tanta que tenemos que acudir ya que las líneas telefónicas se saturan", expresó Edgar Peinado.

Las abejas son insectos que no hacen nada si no las molestas. Foto: Pixabay

Lider de los bomberos comentó que a pesar de que el pasado 10 de julio un enjambre de estos insectos le quito la vida a una mujer en la colonia Benito Juárez esto es un caso extraordinario del que se desconocen las causas de el lamentable hecho que ocurrió.

Un estudio realizado por la universidad de Salamanca, que se ubica en España reveló que la disminución de las abejas y otros polinizadores durante los últimos años es alarmante, hasta el punto de situar a algunas especies al borde de la extinción.

Las consecuencias directas de la desaparición de estos insectos serán la pérdida de una gran cantidad de cultivos y una profunda disminución de la calidad de los mismos, lo que provocará contantes hambrunas y consecuencias desastrosas, tanto para la raza humana como para otros seres vivos.

Las abejas sufren un declive, en buena medida, por la actuación del ser humano, puesto que están detrás del cambio climático que comienza a percibirse y año tras año va en aumento, con intensas sequías y fenómenos atmosféricos extremos cada vez más frecuentes.

Además hace uso para proteger sus cultivos de plaguicidas que en muchos casos son nocivos para la salud de estos insectos. Son especialmente tóxicos los neonicotinoides habiendo sido tres de ellos prohibidos temporalmente por un reglamento comunitario, que próximamente será derogado por otro que lo haga ya con carácter permanente.

Por último el Edgar Peinado Beltrán añadió que mientras a las abejas no se les moleste estás no sé sentirán amanazadas y no lastimaran a nadie.