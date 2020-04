Invitan a no acudir a sepelios en tiempos de emergencia sanitaria por covid-19

Escuinapa.- Ante la presencia de cinco casos confirmados de coronavirus en Escuinapa, Servicios Médicos Municipales hace el llamado a la población para no asistir a sepelios o velorios, ya que esto eventos podrían ser generadores de la propagación del virus, por ello se tienen que tomar las medidas preventivas, a pesar de que el municipio no ha suspendido este tipo de reuniones.

Jesús Javier Palomares Barajas, jefe de Servicios Médicos Municipales informó que en Escuinapa por tradición los cuerpos son velados en los domicilios y se reúnen una gran cantidad de personas para brindarle una cristiana sepultura, pero en estos momentos este tipo de eventos no se pueden realizar de manera masiva y abiertos a todos los conocidos de los dolientes, ya que eso representa un gran riesgo de propagación del virus.

La Secretaría de Salud ha informado que en Escuinapa se han presentado cinco casos de coronavirus confirmados, tres se mantienen activos, uno falleció y uno ha sido dado de alta.

“En Escuinapa somos muy dados a ir a brindar el apoyo a la familia de quien ha fallecido y acompañar una carroza, decirles que en estos momentos no se expongan, sabemos que son momentos difíciles para las familias que viven estos duelos, ya sea por covid o no; pero pueden mostrar sus condolencias de otra forma”, recomendó el médico municipal.

Dijo que de llegar hacerlo es recomendable estar el menor tiempo posible y guardar la distancia de metro y medo a dos metros, de todas las personas que pudieran estar en el funeral.

Imagen ilustrativa. Foto: EL DEBATE

Palomares Barajas dijo que en el municipio las funerarias ya tienen protocolos para las personas que han fallecido por coronavirus; La primer recomendación es que se tiene que sepultar en menos de 12 horas, su caja tiene que estar sellada y permanecerá en ceremonias privadas máximo de 10 personas, aplicando una sana distancia.

Mencionó que como autoridad municipal hasta el momento no se ha girado la instrucción de suspender los sepelios, pero se les invita a la población que de preferencia no asistan este tipo de ceremonias y si llega a ir por ser familiares de primera línea, atender los protocolos de seguridad sanitaria, que sería una estancia breve, con sana distancia, con su cubrebocas y no saludar de beso, abraso o de mano.

