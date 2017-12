Invitan a realizar acciones para cuidar el medio ambiente

Mazatlán, Sinaloa.- A fin de mitigar las acciones que provocan el cambio climático de manera global, Conselva invitó a la ciudadanía a reducir el consumo en combustibles, energía eléctrica, desechos de envoltorios, pilas y electrónicos en estas fiestas navideñas, ya que la falta de conciencia ha generado aumentos de temperatura, deshielo de polos e incremento del nivel del mar con olas más potentes, además de acrecentar el problema.

PROGRAMA

Sandra Guido, directora de Conselva, Costas y Comunidades, invitó a la ciudadanía a eficientar el consumo de envoltorios de papel cambiándolos por tela o periódico, ahorrar en luces navideñas, no participar en el consumismo y cuidar los árboles que están afuera de las casas, ya que estos proporcionan oxígeno y ayudar a mitigar las temperaturas, por lo que exhortó a no podarlos.

Además, mencionó que con el cambio climático se redujeron las lluvias en un 10 por ciento, se tiene el incremento de casi 2 grados en temperaturas y el océano incrementó su nivel un centímetro por año, lo que ocasiona el desgaste paulatino del ambiente por la depredación de bosques y áreas verdes, además se provoca escasez de agua.

Por lo anterior, se trabaja en un programa de ganadería sustentable en la cuenca del río Presidio con siete comunidades, ya que el 97 por ciento del agua que llega a Mazatlán proviene de esta vía con el escurrimiento de ríos y arroyos que se almacena en la presa Picachos y se administra en la derivadora Siqueros.

Inoperante la Comisión de Transparencia

Aunque existe la Comisión de Transparencia en el municipio, esta no tiene facultades para brindar información ni recibir solicitudes, ya que ante la ley de gobierno no existe esta comisión, pero se creó por obligación de la Ley Estatal de Transparencia y por el Reglamento Municipal por lo que ediles que la integran buscan impulsar un reglamento que les permita trabajar.



El regidor Guillermo López, coordinador de esta comisión, señaló que las solicitudes de información se realizan a través de una ventanilla municipal de acceso a la información que le llegan a un comité de transparencia distinto al que integran regidores, en el que se encuentran Tesorería, Oficial Mayor y el departamento jurídico.

“Ningún regidor forma parte de ese Comité de Transparencia, mismo que en los últimos meses reservó expedientes, y nosotros hasta el momento no hemos recibido ninguna queja por negarse información para poder actuar en consecuencia.” Asimismo, dijo que se determinó no otorgar información de expedientes reservados, como el del tiburonario, por estar en investigación y no entorpecerla, pero se pronunció a favor de la transparencia en otros asuntos municipales.

Guillermo López reiteró que la comisión que preside no tiene facultad para sancionar, tramitar quejas ni resolver casos, sino para opinar, proponer y presionar a través de recomendaciones a las autoridades para que proporcionen información.

Se trabaja en la actualización del Reglamento de Transparencia, que ya fue presentado ante la Comisión de Gobernación con la intención de ser aprobado ante el pleno de cabildo a más tardar en enero, lo que cubrirá las lagunas jurídicas del Ayuntamiento.

Entre ellas están el obligar a funcionarios, dependencias y organismos, la actualización de recursos administrados cada tres meses, ya que si no serán sancionados. Además se podría contar con un consejo ciudadano que podrá opinar en temas de transparencia.

El regidor Enrique Calderón anunció que fue admitida la denuncia en la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública (Ceaip) por opacidad y que se le dará curso para abrir expedientes cerrados por el municipio.

Como prioridad se encuentran la compra del nuevo panteón, conocer por qué se pagó tanto, la contratación de despachos contables externos que se desconocen el motivo y costos, así como también el tema del tiburonario.

En este último tema, existe un amparo del exalcalde Carlos Felton que obliga al municipio a continuar con la investigación y tomar las pruebas necesarias. El 22 de diciembre se tendrá una audiencia de comparecencia para darle seguimiento al proceso.