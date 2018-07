Irregularidades y Pérdidas en las Fiestas del Mar de las Cabras 2018

Escuinapa.- Mientras que en el año 2017 durante el Gobierno del Alcalde, Hugo Enrique Moreno Guzmán, Las Fiestas del Mar de las Cabras tuvieron ganancias por 518 Mil 119 Pesos, sin considerar el cobro por estacionamiento que se le asignó a DIF Municipal, en este año durante la administración de la ex Alcaldesa, Fernanda Oceguera Burques, se tiene un déficit por 484 Mil 924 Pesos.

Esto lo dio a conocer Rosalva Barrón Crespo, Tesorera Municipal, en sesión de Cabildo de acuerdo a la información que estaba en Tesorería del Ayuntamiento, ya que, a más de dos meses de realizarse la celebración, Oceguera Burques no presentó el balance económico, ni dio fecha para hacerlo.

Foto: EL DEBATE

Gastos a comprobar desde el mes de abril por 251 Mil 555.03 Pesos (a comprobarse en cinco días) por parte Miguel Ángel Angulo Espinoza, Ex Oficial Mayor y Ex Presidente de Comité de Las Fiestas; 40 Mil Pesos solicitados por parte de Enrique Lizárraga Tirado, Ex Tesorero Municipal que tampoco comprobó.

De igual manera, quedaron adeudos a proveedores, gastos comprobados, pero que no se habían hecho en otras fiestas y gastos excesivos en algunos rubros respecto al año anterior, dejaron muchas dudas entre los ediles sobre un buen manejo en la organización de la fiesta.

Por tal motivo, el Alcalde manifestó que, debido a esta serie de irregularidades, se llevará a cabo una auditoría de todo lo que corresponde a la fiesta y se harán las denuncias antes las instancias correspondientes, incluyendo a los funcionarios para que regresen el recurso, porque el tiempo para comprobar el recurso ya pasó.

Foto: Cortesía

Destaca el pago de 418 Mil 056 pesos en gastos por sonido, escenario y grupos musicales, cuando esto le corresponde a la empresa que ganó la licitación; el gasto en pirotécnica que fue cercano a los 90 mil pesos, mientras que en el 2017 se gastaron poco más de 40 Mil pesos, y gastos en atención a invitados especiales que en este año fue de 76 Mil 093 Pesos, mientras que el año pasado se gastaron 26 Mil 570 Pesos.

El Primer Edil, lamentó que se haya tomado un recurso por más de 100 Mil pesos del programa Fortamun, que es exclusivo para la Dirección de Seguridad Pública Municipal, para el pago de comidas, cuando siempre este gasto ha corrido por parte de la empresa que ganó la licitación.

“Vamos a hacer una revisión exhaustiva y vamos a preparar las denunciar correspondientes, porque siento que tiene que haber responsables de este hecho tan lamentable”, dijo el Presidente Municipal.