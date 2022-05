Irrelevante la visita de AMLO al sur de Sinaloa, dicen políticos

Sinaloa.- Figuras de partidos políticos coincidieron en que la gira por Sinaloa del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, fue improductiva.

No hay relevancia

El regidor del PAN, Martín Pérez Torres, dijo que no fue relevante la gira del mandatario federal. Lo único importante que mencionó AMLO, según el regidor, fue el tema del seguro del IMSS, aunque falta tiempo para que ese programa se aterrice.

Recordó que López Obrador aseguró que en México se tendría un sistema de salud de primer mundo, pero hasta la actualidad existen deficiencias, sobre todo, la falta de medicamentos.

“Ni fu ni fa con la visita del presidente; no hay nada interesante. Cada vez se le antoja venir a la Santa María o a la Picachos pero no hay un resultado tangible porque ya los trabajos de las casas se culminó la primera etapa, como que no es tan relevante. En el caso más prioritario que teníamos en el sur del estado es la reparación del puente de El Quelite y lo despreció”, expresó Martín Pérez.

Aseveró que el presidente saca una ocurrencia en las Mañaneras cuando debería tocar temas importantes que suceden en el país.

“Básicamente está haciendo giras para salir del paso, para decir que está haciendo algo, que está yendo a los estados. En la salud, el empleo y la seguridad, el presidente le ha quedado mal a los mexicanos”, sostuvo el edil panista.

La misma rutina

La dirigente municipal de Movimiento Ciudadano, My Lai Quintero, reconoció que Andrés Manuel López Obrador es uno de los presidentes que más ha visitado el estado de Sinaloa, pero solo asiste a puntos específicos y repetitivos, cuando lo correcto es que anuncie nuevos proyectos y nuevas inversiones.

“Qué lástima que no visite y voltee a lo que son pueblos mágicos, pueblos que la verdad, generan economía, empleos, un atractivo para Sinaloa. Ojalá que viniera a cosas más importantes.

“Son muy sonadas las presas pero no vemos ninguna otra cosa. No podemos dejar de estarle invirtiendo, sobre todo en los servicios públicos que están por los suelos”, dijo My Lai Quintero.

Los Datos

Nuevo proyecto

My Lai Quintero dijo que el único proyecto nuevo que lanzó el mandatario federal fue la pavimentación de carreteras por la sierra de Badiraguato. “Fuera de eso, no trajo nada importante”, refirió.

Se cancela

AMLO tenía agendada la visita al poblado de El Quelite, pero lo canceló de último momento. El regidor Martín Pérez comentó que despreció una de las obras que más urgen en el sur del estado.

Para entender...

La visita de López Obrador

El pasado sábado, el presidente de la república visitó las presas de la Picachos y Santa María para supervisar los trabajos de esas obras.

El mandatario federal tendría ayer una agenda de trabajo por el sur del estado, sin embargo, las canceló. Andrés Manuel López Obrador arribó a Sinaloa a bordo de un helicóptero. A la presa Picachos acudieron algunos ciudadanos con diferentes peticiones para López Obrador.