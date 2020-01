Isapesca ve desinterés de la Federación ante crisis

Mazatlán.- La directora del Instituto Sinaloense de la Pesca y Acuicultura (Isapesca), Maribel Chollet Morán, lamentó la crisis por la que el sector pesquero atraviesa.

Chollet Morán aseguró: “El sector pesquero está sufriendo una grave embestida ante el nulo interés de parte del Gobierno Federal”.

Agregó que el gobernador Quirino Ordaz Coppel no le ha regateado y está comprometido con el sector pesquero.

La directora informó que las indicaciones de Ordaz Coppel son no bajar la guardia, seguir tocando puertas y no lamentarse de lo que no se está haciendo en el Gobierno Federal.

Puerta de San Marcos pueblo pintoresco que se dedica a la pesca de tilapia y a la renta de cabañas turísticas. Foto: Víctor Olivas/EL DEBATE

Proyectos

Chollet Morán afirmó que buscará nuevos proyectos y programas pilotos que tienen que ver con maricultura.

“En la maricultura están entrando con mucho interés que tienen que ver con el ostión y con diferentes especies de peces que no se estaban explotando aquí en Sinaloa.”

Aseguró que se están buscando nuevos proyectos de innovación en especies como el robalo, de la mano del área técnica y científica.

La funcionaria indicó que hay interés en el mejoramiento genético de la tilapia, con el objetivo de que los productores de esta especie tengan interés de entrar a una innovación y obtener mejores ganancias.

La funcionaria aseguró que en Isapesca buscan incentivar al sector pesquero con acciones que sean de mayor utilidad para este.

Lamentó el aumento considerable del diesel, que está causando una crisis en los pescadores, pues los costos de producción no dan para pagar los gastos.

“Muchos pescadores y armadores están poniendo a la venta sus barcos porque ya no puedan ni siquiera repararlos”, agregó Chollet Morán.