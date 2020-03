Jardín de niños pide techumbre al alcalde de Mazatlán

Mazatlán.- La directora del jardín de niños Josefita Ibarra Bastidas, Coral Castro Contreras, solicitó al presidente municipal Luis Guillermo Benítez Torres una techumbre para ese plantel educativo, durante la ceremonia del Lunes Cívico.

Solicitud

Castro Contreras informó que esa institución carece de un área al exterior techada para realizar actividades recreativas o físicas. Señaló además que nunca habían sido anfitriones de un Lunes Cívico.

“Para realizar el Lunes Cívico es necesario apoyarnos con carpas para que generen sombra, es por ello que nuestra petición y necesidad principal es una techumbre para realizar actividades educativas que no es posible hacer dentro del grupo, y que además, el maestro de educación física y artes pueda atender a los niños mejor, bajo la sombra.”

Compromiso

Benítez Torres se comprometió con los integrantes del plantel a cumplir con su petición.

EL DEBATE

“Hoy (ayer) nos toca venir a esta escuela, donde veo que le falta la techumbre. No se si Coral me lo dijo ahorita porque no escuché. ¿Si me pidió la techumbre? Bueno, pues hago compromiso público con todos con ustedes los padres, de que van a tener su techumbre.”

El presidente municipal reiteró que se busca ayudar a la niñez y la juventud a través de todos los medios para garantizar sus estudios cuando la familia carece de los recursos suficientes.