Jocuixtita pueblo minero afectado por la violencia

San Ignacio.- Jocuixtita, es una comunidad ubicada en la zona serrana del municipio de San Ignacio, la cual quedó completamente abandonada hace quince años, como consecuencia de la violencia.

Esta comisaría considerado un bastión importante de la minería, y que vivió su gran auge en el siglo 18, pertenece a la sindicatura de Ajoya, según datos históricos Heraclio Bernal, conocido como el “Rayo de Sinaloa”, y oriundo de El chaco San Ignacio, en julio de 1885, asaltó este mineral llevándose cien rifles de las fuerzas federales que resguardaban dicho mineral.

Quienes habitaron este lugar, dedicado a la agricultura, ganadería y minería, recuerdan con nostalgia la época que les tocó vivir en este apacible pueblo enclavado en la zona serrana, y que daba trabajo a personas de los pueblos aledaños.

Este contaba con 27 viviendas habitadas con más de una familia, lo que sumaba más de 40, familias, había una clínica rural de IMSS

Solidaridad, un jardín de niños y una escuela primaria ambos federales, además de un gran salón del Reino de los Testigos de Jehová, pues señalan que la mayoría de las personas adultas pertenecía a esta religión, y que las reuniones que ahí se celebraban eran muy concurridas.

Julio Torres Valenzuela, quien radicaba en la comunidad de Bordontita, que se ubica a dos horas y media de Jocuixtita a caballo, relató que el continuamente visitaba esta localidad por motivos de trabajo, dijo que era un lugar apacible donde todo era trabajar, pues hasta al más pequeño se le notaba haciendo alguna tarea.

Jocuixtita. Fuente: Yolanda Tenorio

Señaló que desafortunadamente la violencia comenzó a apoderarse del lugar, ya que algunos pobladores por rencillas personales comenzaron a darse muerte entre ellos, lo que provocó que muchas personas por temor comenzaran a iniciar el éxodo.

“Bordontita, quedó solo dos años antes que Jocuixtita, ahí había quince casas habitadas, de igual manera la violencia de apoderó del lugar, los último en salir fuimos mi esposa y mi suegra, ellas tenían una tienda en donde vendía de todo, habíamos decidido quedarnos al no tener a donde ir además aunque ya no había más habitantes, había personas de paso quienes llegaban a surtirse, pero un mal día llegaron unos hombres armados y tras amenazar a las mujeres comenzaron a echar la mercancía a costales y a cargar las mulas que llevaban, no sin antes decirles que tenían que abandonar el poblado o de lo contrario regresarían a matarlas, y en ese momento con mucho temor emprendimos la huida” expresó don Julio.

Desde hace un año aproximadamente, una empresa minera ha comenzado sus trabajos d3e explotación en este lugar, generando con ello varios empleos para las personas de los poblados cercanos, hasta se habla de que están rescatando algunas viviendas que aún se encuentran en pie para ser habitadas, lo que les da confianza de regresar a quienes un día habitaron el lugar.

Jocuixtita. Fuente: Yolanda Tenorio

Por su parte don Julio dice sentirse muy contento de ver lo que está pasando, pues él nunca pensó que algún alguien se viera motivado a vivir en ese abandonado sitio.

“La verdad quienes vivíamos antes en esos pueblitos de sierra, lo hacíamos felices, sembrando maíz, fríjol, tomate, chiles, la pasábamos bien, criando animalitos, ahí se la navegaba uno, cuando podíamos bajábamos a San Ignacio, a comprar provisión o lo que nos hiciera falta, lo hacíamos seguros, no había asaltos y peligro por el camino” señaló.

Así mismo resaltó la tranquilidad que se vive en el municipio la cual ha motivado a muchas familias a retornar a otros pueblos que habían quedado completamente abandonados.

Jocuixtita. Fuente: Yolanda Tenorio

“Actualmente vivo en Ajoya, un lugar que fue atacado cruelmente por la violencia en años anteriores, gracias a Dios, que ahora la historia ya cambió, antes no nos llevaban apoyos por miedo, ahora ya hasta nos visitó el gobernador Quirino Ordaz, y el presidente municipal Iván Báez nos ha visitado varias veces, para llevarnos apoyos, nos arregló lo del agua potable ya batallábamos mucho y el adoquín de a un lado de la iglesia ya casi queda, eso indica que la gente ya no tiene miedo de visitarnos” añadió.

Por último dijo que la paz que se vive no solo en Ajoya sino en todo el municipio, demuestra que el gobierno está interesado en la seguridad de sus habitantes, pues ha notado que hay más presencia policial y militar lo que hace que la gente se abstenga de cometer ilícitos con más facilidad.