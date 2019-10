Jonathan necesita ayuda, su enfermedad podría dejarlo sordo

Rosario. Madre de familia pide ayuda a la ciudadanía para sacar adelante a su hijo que padece una rara enfermedad nasal que está haciendo que este pierda su audición.

Tomasita de Guadalupe Ibarra cuenta que vive en la comunidad de La Reforma, plática que fue apenas la semana pasada que los doctores le detectaron este mal a su hijo de nombre Jonathan Tadeo Ibarra Ortega de 6 años.

Dice que fue su papá con quién está viviendo, quien le decían que notaba que el niño no escuchaba bien, pues le hablaba y no reaccionaba como si no escuchará.

Le encuentran el mal

Ante esta señal de sordera en uno de sus oídos, pues dice, cuando le hablaban de un lado no escuchaba, lo llevaron al médico y le indicaron que tenía un desvío nasal, y sus mocos de le iban a sus oídos.

Jonathan. Foto Pedro Quintero/EL DEBATE

La madre del menor señaló que es el oído derecho el más afectado debido a la secreción nasal "es el derecho el que trae más tapado y casi no escucha por ese lado, casi no se le ve el tímpano". Comentó angustiada.

Dijo que ya hay personas que la han empezado a ayudar, ya que han visto publicaciones en redes sociales y otras que han hecho rifas en su apoyo, por lo que con la voz quebrantada y casi a punto de las lágrimas les dio las gracias.

Señaló que es madre soltera, no tiene empleo, y su familia es humilde, menos ahora que anda en vueltas, es por eso que pide ayuda a quien desee apoyarla para salir adelante con este problema, pues de no actuar rápido su hijo perderá la audición.

Cómo puedo ayudar

La madre de Jonathan proporcionó el siguiente numero de teléfono para aquellas personas que quieran saber más del la situación y que a su vez deseen ayudar, 6941185615. Asimismo proporcionó el siguiente número de cuenta 42891313458187.