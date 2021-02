Jorge Lizárraga "Simón Pollo" recibe el Premio al Mérito Juvenil 2020

Mazatlán, Sinaloa.- El joven Jorge Lizárraga, mejor conocido como Simón Pollo, busca recorrer todo el estado de Sinaloa para apoyar a las familias de escasos recursos.

Altruismo, generosidad y dedicación es lo que representa a Jorge Lizárraga Mendia, mejor conocido en el puerto de Mazatlán, como simón Pollo, quién recibió el Premio al Mérito Juvenil, cívico social 2020.

Este premio se otorga a las personas por su vocación, responsabilidad, iniciativa y participación social, además que han sido ejemplo de superación personal.

Jorge Lizárraga Mendia, mencionó que el premio representa una motivación para salir adelante con su proyecto.Este es el primer reconocimiento oficial que recibe Jorge.

Explicó que ha tenido reconocimiento simbólicos por parte de la ciudadanía e instituciones. Alrededor de 18 premios ha recibido Simón pollo por su trabajo y colaboración con la ciudadanía en el puerto de Mazatlán.

La causa fue nombrada como Simón Pollo, pues el apodo de Jorge es Pollo, lo de Simón es el sigificativo de si o afirmación.

Una las anécdotas que ha marcado la vida de Jorge es el homenaje a Kevin, un niño de Culiacán que falleció a causa de un cáncer en la médula ósea.

Hace un mes falleció Kevin quien se fue con su playera de venados puesta, justo la que le regaló Simón pollo.

Jorge Lizárraga dijo qué estaba feliz de haberle dado su último deseo a Kevin de jugar con los venados de Mazatlán sin embargo perdió la lucha contra el cáncer.

Simón Pollo destacó que siente una gran satisfacción cuando apoya a las personas de escasos recursos.

El reconocimiento y buenos comentarios que le hace la sociedad a Jorge es su mejor regalo.

“Es muy bonito andar en la calle, y que la gente se acerque y me abrace o que me dé palabras de motivación, yo siempre he dicho que hay más gente buena que mala”, expresó Jorge Lizarraga.

Los proyectos de Jorge, son recorrer todo el estado de Sinaloa, pues se ha dado cuenta que en todos nlos municipios hay necesidades y desea apoyar.

Iniciará en Escuinapa, hasta trminar con toda la zona norte. Espera tener buenos resultados con su plan.