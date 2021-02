Jorge López Hurtado una vida dedicada al deporte en Escuinapa

Escuinapa.- Docente de profesión e impulsor deportivo por convicción son las palabras claves que describen a Jorge Armando López Hurtado, una persona querida entre la población en Escuinapa, Sinaloa, que lo ha adoptado brindándole su cariño y respeto a lo largo de cuatro décadas.

El profesor "Tiburón" como es conocido en la sociedad escuinapense se distingue por su carisma, buen humor y por ser una persona muy activa deportivamente a sus 68 años de edad, es común verlo durante las mañanas trotando y ejercitando su cuerpo.

López Hurtado es originario de la Ciudad de México y arribó a Escuinapa hace más de 40 años, en este pequeño poblado de gente noble, encontró al amor de su vida Olga Martha Amillano, con la que formó su familia que está integrada por sus hijos Sergio y Perla López Amillano.

La autoridad municipal el pasado 4 de febrero, organizó y brindó un homenaje a López Hurtado, a quien en vida reconocieron su labor de ser un impulsor incansable del deporte en los escuinapenses, como gratitud a ello, el municipio lo inmortalizó asignando su nombre a la cancha de futbol rápido, en donde por más de 25 años ha organizado y realizado torneos en sus diferentes categorías.

“Quiero agradecer a Dios por la vida que me ha dado y al doctor Soto por su iniciativa para brindarme un reconocimiento a mi labor deportiva, yo caí por el Covid-19 como 60 días y estuve en aislamiento y mis hijos me llevaron a Tijuana a recuperarme, para no estar solo aquí, lo que me dio gusto es que el presidente me habló estando convaleciente para informarme que en cuanto me recuperara me rendirán un homenaje y que el estadio de futbol rápido llevaría mi nombre, fue una noticia que me sirvió como estímulo para mi recuperación”, expresó con gran emoción.

Relató que han sido 25 años de su vida dedicados al futbol rápido, durante su carrera como promotor deportivo ha realizado torneos de futbol rápido para trabajadores, libres y juveniles, con el objetivo de integrar a la población e impulsarlos a practicar deporte.

He llevado a Escuinapa a 7 pre nacionales, a 3 nacionales, el último fue en Toluca y jugamos contra el club filial del América, que llevaba más de 800 partidos sin perder y en esa ocasión jugó contra Sinaloa, nos ganó 3 a 1, a todos los goleaba y el mismo entrenador se acercó para decirnos que traíamos un buen equipo”, relató con una gran algarabía.

Se dijo satisfecho de haber logrado que jóvenes que estaban inmersos en el mundo de las adiciones hayan decidido cambiar su vida y practicar deporte.

“Me siento muy satisfecho de haber logrado que jóvenes que estaban perdidos en el mundo de las drogas y el alcoholismo, se han recuperado con la magia del deporte, por las noches me iba a las colonias y a los grupos de muchachos que estaban en las esquina los invitaba a participar en estos encuentros deportivos y lo que más me motivaba es que respondían al llamado y se integraban a los torneos”, expresó.

El profesor relató que no ha sido todo color de rosa en estos años de promotor deportivo, porque el cumplir con esta labor tuvo que sacrificar a su familia.

El mensaje que transmite López Hurtado a las nuevas generaciones de escuinapenses es que aprendan a quererse y a cuidar su cuerpo, practicando algún deporte que active su organismo y les brinde salud para enfrentar la vida.

Con la llegada de la pandemia de Covid-19, el fútbol rápido se mantuvo paralizado por siete meses, a partir del 4 de febrero, se retomaron las actividades en esta disciplina deportiva con la participación de 16 equipos en cada categoría.