Jorge Medina y la enfermedad que ¿puso en riesgo su vida?

Mazatlán, Sinaloa.- La salud del cantante sinaloense Jorge Medina estuvo en riesgo los días pasados a causa de las bajas temperaturas que se sienten en Guadalajara.

De acuerdo con la declaración a EL DEBATE de Enrique Gollaz, representante de su equipo de relaciones públicas del exintegrante de La Arrolladora, le afectó el clima de Jalisco, al grado de que fue a parar al hospital.

Aunque acudió sólo para un chequeo médico, estuvo tres días con nebulizaciones en su casa, esto luego de pasar por un cuadro grave de neumonía.

"Una cosa es una cosa y otra por es otra...me levanto y truena el mundo.hoy tengo oportunidad de quiza hacerlo mejor..siempre hay chance!!buena tarde..."

Luego de una presentación programada para Guadalajara, el artista se empezó a sentir mal y tuvo que acudir al médico, quien le recomendó descanso por unos días. El cantante regresó a su casa en Mazatlán al cuidado de su familia y de su esposa.

“Está bien de salud. Su salud no es grave como se ha manejado en los medios de Estados Unidos, el médico le recomendó reposo, motivo por el cual tendrá que estar en su casa y se suspenden presentaciones, pero solo en Estados Unidos, las cuales estaban programadas para el 22 al 24 de noviembre. La fecha que tiene en México es el 25 en Mérida, Yucatán, sigue en pie, no se cancela”, expresó Gollaz.



Gollaz indicó que el cantante se sentía mal y no quería cancelar sus eventos, pero fue necesario por indicaciones del médico.

EL COMUNICADO

En las redes sociales, Medina compartió estar mejor de salud y bien atendido por su familia. Aclaró los malentendidos que se dieron luego de que Jorge Nava, representante del artista Édgar Nava, hiciera llegar un comunicado a los medios para informar de lo sucedido.

En el informe se lee: “ Con mucho pesar y preocupados por la situación, les comunicamos que las presentaciones de Jorge Medina pactadas para este fin de semana, del 22 al 25 de noviembre, han sido canceladas debido al estado de delicado de salud del cantante. Jorge Medina se encuentra hospitalizado bajo los cuidados de los médicos”.

Agradece el cariño

Por su parte, Medina compartió algunos mensajes en redes, entre ellos:

“Gracias a todos por estar al pendiente... si estoy mal, pero mala hierba nunca muere nunca muere ome. son pruebas para aprender a cuidarme mejor”, escribió.

Hoy la lluvia no dejò pasear taaanto..pero ah como me gusta Oregon...

Para aclarar la forma en la que se manejaron las notas compartió: “Buenos días, mi estado de salud no es grave, es una cosa como neumonía que no se me permite hablar y es muy molesto, se cerró los bronquios”, compartió.

Con mi reyna...disfrutando esta noche especial en mi vida profesional.

Por último subió una serie de mensajes para agradecer a sus fans por estar al pendiente de él.