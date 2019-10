Jornaleros toman el aeropuerto de Mazatlán por el secuestro de su líder

Mazatlán, Sinaloa.- Fue el pasado martes 22 de octubre que en la colonia Francisco Villa, en Mazatlán, unos sujetos armados privaron de la libertad a José Luis A, dueño de unas parcelas de plantío de chile que se encuentran camino al Aeropuerto Internacional de Mazatlán, al sur del puerto.

Los familiares del secuestrado y amigos señalarion que habían pagado 350 mil pesos a los secuestradores que fue lo que pidieron para la liberación de José Luis, sin embargo al llegar el día acordado de la liberación, estos se vieron estafados y no les entregaron al empresario, por lo que sus trabajadores y familiares se manifestaron para exigir a las autoridades la liberación de su ser querido, ya que supuestamente entre los secuestradores había una persona de la Fiscalía General del Estado, esto dicho por el hermano del desaparecido.

Les gritan a los turistas

En punto de las 11:00 horas de este sábado, más de 300 jornaleros trabajadores de las parcelas de chile con mantas con eslogan de “Queremos trabajo, no balazos” ,“Queremos libre al patrón”, “Alto a la corrupción, Fiscalía y funcionarios públicos”, tomaron las instalaciones del aeropuerto con la finalidad de ser observados por alguna autoridad que les resolviera el asunto de su “patrón”.

Con gritos de, “No vengan a Mazatlán que es corrupto”, "En Mazatlán secuestran gente”, los manifestantes expresaban su inconformidad ante los turistas para llenarlos de miedo.

Los manifestantes pedían hablar con las autoridades. Foto: Raúl Briones

“De aquí no nos quitaremos hasta que veamos a mi patrón libre, un hombre bueno que le da de comer a mas de 300 familias, que su trabajo y dedicación han hecho que muchos salgamos de la miseria y podamos llevar a nuestra el pan de diario, ahora sin él ¿quién nos va a dar de comer o trabajo?, estamos aquí en son de paz antes de que las cosas se pongan peor y pase lo que en Culiacán, porque no es justo que el gobierno siga aceptando este tipo de delitos, así que de aquí no nos quitamos hasta que venga el gobernador”, dijo uno de los trabajadores.

Elementos de la Policía Federal arribaron al aeropuerto. Foto: Rául Briones

Toman la entrada del aeropuerto

Turistas nacionales y extranjeros se mostraban preocupados y llenos de temor al ver a tantas personas furiosas que les gritaban casi en la cara y tenían las puertas de salida y entrada tapadas con mantas, fue así que personal de la Policía Federal de Caminos comenzó a desviar la vialidad para que los viajeros no se vieran afectados y perdieran sus vuelos.

Esta acción no les pareció a lo manifestantes que por un momento no fueron tomados en cuenta y todos ellos se trasladaron a la entrada del entronque, entre el aeropuerto y el camino de la Isla de la Piedra, donde tomaron toda la carretera, regresando carros, taxis, camiones con personas que se iban de viaje y asimismo la salida de personas que se dirigían al puerto.

Turistas fueron encaminados para acceder al aeropuerto. Foto: Raúl Briones

Atravesaron un camión, un tractor, palos y piedra para que nadie pudiera pasar la barrera. Tras esta acción las fuerzas federales ya no pudieron hacer nada y solo se dedicaron a cuidar a los turistas, que tras haber tapado el paso tenían que caminar un aproximado de 800 metros para poder tomar algún transporte.

Entre personas con más de tres maletas, turistas extranjeros que no podían caminar y se desplazaban en sillas de ruedas, andaderas o bastones, a los manifestantes no les importó y siguieron en su postura de no retirarse hasta que el gobernador llegara.

Foto: Raúl Briones

Las agresiones

Las cosas fueron subiendo de tono y por un momento se armó la trifulca entre el conductor de un Uber y los jornaleros al echarles encima el vehículo ya que quería salir y no se lo permitían. Una docena de manifestantes comenzaron a golpear con palos y patadas el carro, por lo que elementos de la Policía Federal intercedieron para que las cosas no pasaran a mayores.

Los manifestantes pedían con vida a su "patrón". Foto: Raúl Briones

Por otro lado, un joven de nacionalidad extranjera comenzó a gritar palabras obscenas a los jornaleros y estos al sentirse humillados lo persiguieron pero este se subió a su vehículo y se retiró.