Jumapae logra negociación con Infonavit, pero aún mantiene las cuentas bloquedas

Escuinapa, Sinaloa.- La Junta Municipal de agua Potable y Alcantarillado de Escuinapa permanece con sus cuentas bloquedas por Infonavit, al enfrentar un adeudo millonario que data desde 2010, por lo que ha visto afectadas sus finanzas y operatividad al no poder disponer de recursos.

Desde el pasado 30 de junio Infonavit procedió a bloquear las cuentas de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Escuinapa, lo que paralizó las finanzas de la Junta, por lo que el área administrativa ha tenido que buscar estrategias para garantizar la operatividad y seguir brindando el servicio a los escuinapenses, informó Geovani Saracco Martínez.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

El gerente de Jumapae comentó que ante este grave problema que vienen arrastrando, como autoridades de esta dependencia han buscado tener el acercamiento con Infonavit, para poder concretar un convenio de pago y que sus cuentas finalmente sean liberadas.

“Ya hemos tenido acercamiento con Infonavit, hemos ido tres veces, hicimos un pago de 199 mil pesos y se hizo el convenio y esperamos que en un lapso de 15 a 20 días nos desbloqueen las cuentas”, señaló Saracco Martínez.

Reconoció que el mantener las cuentas bloqueadas y el no poder tener acceso al recurso que permanecen en esa cuenta ha sido muy difícil, ya que esta situación ha generado el retraso en el pago de nómina y el tener dificultades para la operatividad de esta dependencia de gobierno que brinda agua a los escuinapenses.

Leer más: Tránsito Municipal de Escuinapa aplica operativos Covid-19 en personal al campo

“Aun no hemos podido tener acceso a las cuentas, no hemos podido disponer del recurso que tenemos ahí, no los podemos mover hasta que Infonavit las desbloquee, y la verdad que nos la hemos visto muy difícil, pero ahí vamos echándole ganas”, puntualizó el gerente de Jumapae.

Captan pelea a golpes entre presuntos choferes en Mazatlán

Síguenos en