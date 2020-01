Jumapae no desaparecerá, asegura alcalde

Escuinapa.- Emmett Soto Grave, presidente municipal, aseguró que la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Escuinapa no desaparecerá y tampoco se declarará en quiebra, pero sí se aplicará una reestructuración que permita sanear las finanzas de esta paramunicipal, para que se vuelva funcional.

“Estamos viendo la posibilidad de que la semana entrante tener una mesa de trabajo entre el gerente, el de finanzas de la Junta, legisladores del Congreso del Estado y el secretario de Hacienda”, explicó el mandatario municipal.

Las medidas

Mencionó que la reestructuración consiste en la revisión del contrato colectivo, de sueldos, personal, de todo lo que compete a finanzas y recursos humanos de la Jumapae, ya que tiene que ser revisado y modificado.

“El balance de la Junta maneja un faltante importante, ya que solo sale para pagar sueldos, no se recauda para el pago de luz, prestación, aguinaldos. Las deudas que se tienen que son más de 40 millones de pesos y en esa dinámica no se puede seguir. Por qué, en dónde queda el desarrollo de la Jumapae, la infraestructura, la perforación de pozos, la reparación de fugas de agua y drenaje, el mantenimiento del vactor que se utiliza todos los días hasta más de 20 o 30 veces, no hay recursos que alcancen”, advirtió.

El presidente municipal dijo que nadie se había atrevido a realizar una verdadera reestructuración, ya que la Junta debe aprender a ser autosuficiente, porque al municipio le adeuda más de 12 millones de pesos.