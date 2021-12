Jumapam revisará calidad del agua en el municipio de Mazatlán, Sinaloa

Mazatlán, Sinaloa.- Ante los insistentes cuestionamientos en redes sociales sobre la calidad del agua que se distribuye en la ciudad, personal de la Gerencia de Operaciones de Jumapam realizó un muestreo del líquido vital en una vivienda de la zona de cerritos, para corroborar que es potable, está libre de patógenos y es apto para el consumo humano.

De hecho, todos los días personal del Departamento de Saneamiento, adscrito al Área de Calidad de Agua de Jumapam, realiza muestreos en 14 diferentes puntos de la ciudad, de todos los tanques de almacenamiento, tanto a su llegada y como a la salida, así como en las plantas potabilizadoras, para corroborar que el agua que se distribuye cumple con la calidad que ordena la Norma.

En cada muestreo del agua, Jumapam analiza niveles de Cloro residual, el color, turbiedad, Coliformes totales, Coliformes fecales, dureza total, Cloruros, Nitritos, Nitratos, Sulfatos, Fierro, incluso se hacen análisis bacteriológicos.

“Está habiendo un monitoreo aleatorio, diario, en toda la ciudad, por parte de JUMAPAM, pero no tenemos ningún problema en temas médicos; el agua está bien potabilizada, el tema es de imagen y se mira turbia, pero no hay ninguna consecuencia médica”, señaló el Gerente General de Jumapam, el Licenciado Osbaldo López Angulo.

Explicó que el trabajo que de manera rutinaria realiza el área de Calidad del Agua se extendió a un domicilio particular, para hacer el muestreo y corroborar que el agua que potabiliza el organismo operador está dentro de los parámetros que indica la normatividad, pero sobre todo que no representa ningún riesgo a la salud, como se confirmó en este caso particular.