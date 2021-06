Jumapam sancionará el derroche de agua en el puerto de Mazatlán

Sinaloa.- La Junta Municipal de Agua Potable de Mazatlán (Jumapam) comenzará a multar a quienes hagan mal uso del vital líquido, sanciones que serán incluidas en el recibo de consumo.

Luis Gerardo Núñez Gutiérrez, Gerente de la Jumapam, comentó que las multas podrían ser aplicadas una vez que pase la “efervescencia” política de las votaciones.

Medida administrativa

El funcionario dijo que no han descubierto el hilo negro para poder sancionar a las personas que constantemente desperdician el agua potable que por tubería llega hasta sus hogares.

Las amonestaciones, indicó, se enfoca en situaciones como el desbordamiento de agua de los tinacos, así como quienes lavan sus carros con manguera o las personas que limpian las banquetas con chorros de agua, sin saber el serio daño que están ocasionando por la sequía que actualmente se vive en el municipio.

“Nosotros vamos hacer muy precisos y a las personas que estén tirando el agua se les va multar a través del pago del recibo, de donde se origina el problema, la cual será de 3 mil pesos como máximo”,

todos pagan

Núñez Gutiérrez, indicó que también contemplan la instalación de micromedidores domiciliarios.

Con ese tipo de equipo, señaló que buscaran tener un mayor control del agua que se consume en los hogares, pues hay viviendas que no cuentan con medidores y por consiguiente se desconoce el gasto del vital líquido.

Cobro eficiente

“Vamos a empezar con una campaña de micro medidores donde todo mundo ya no se va salvar de que no tenga medidores y pues no sabemos cuánto consumen”.

También, indicó que la inspección se enfocará en las invasiones, donde cuentan con tomas generales, las cuales tienen que ser atacadas porque el tema del agua es muy delicado.

Comentó que en el municipio ya no se puede desperdiciar el vital líquido, por lo que se debe cuidar y castigar con sanciones económicas a las personas que no la cuidan.