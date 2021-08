Jumapam se deslinda de los supuestos fraudes en la zona de Villa Unión, en Mazatlán

Sinaloa.- El gerente de la Jumapan, Luis Gerardo Núñez Gutiérrez, se deslinda de los supuestos fraudes que se realizan en la zona rural de Mazatlán. Comentó que no tiene el dato y tampoco reportes al respecto.

En conferencia de prensa virtual, el titular de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán recibió el reporte de la presencia de estafadores en las comunidades de Villa Unión, Barrón y El Vainillo, donde ofrecen y cobran por trámites para la instalación de medidores.

"Nosotros no realizamos cobros ni convenios a domicilio, eso lo sabe todo mundo. Jumapam no va y hace un cobro en tu casa, pero lo voy a investigar, me llama la atención, me prende las luces, pero no he tenido reportes", expresó Luis Gerardo Núñez. Pidió a los pobladores de la zona urbana y de la zona rural a no caer en este tipo de fraudes.

Leer más: Centros de rehabilitación al sur de Sinaloa en espera de vacuna Covid-19

"El llamado a la ciudadanía es muy claro, nosotros tenemos campañas permanentes en temas de que, más en redes sociales, de que no realizamos cobros ni convenios en ningún domicilio y nosotros cuidamos mucho ese punto; cualquier tipo de trámite tiene que ser en oficina. Entonces nadie puede llegar a tu casa y decir 'oye, aquí págame el recibo', no, no es así; créemelo que... No deben dejarse sorprender, todos los trámites son en la oficina", precisó el gerente de la Jumapam.