La ASE mantiene observaciones sancionatorias y penales de administraciones pasadas

Escuinapa.- Salen a relucir en la sesión ordinaria de cabildo número 25, que existen una gran cantidad de observaciones en contra de administraciones pasadas desde 2013 a la fecha, de carácter sancionatorias y penales; por lo que regidores solicitaron el estatus de los trabajos de investigación que se realizan por parte del área de la Sindica Procuradora y del Órgano de Interno de Control.

Alberto Ramos Corona, regidor de Morena cuestionó que aún año de gobierno del Emmett Soto Grave, aún desconocen en qué condiciones se mantienen las observaciones emitidas por la ASE ante pasadas administraciones, por lo que solicitó el estatus a los responsables de darle seguimiento a estos procedimiento sancionatorios.

“A un año de gobierno que encabeza Emmett Soto Grave, queremos saber el estatus sobre los avances de las observaciones emitidas por la Auditoria Superior del Estado de las anteriores administraciones y de la actual; porqué ya tenemos un año y no conocemos los avances, por parte de la Sindico Procurador y del Órgano Interno de Control”, expresó Ramos Corona.

Puntualizó que antes de 2017 le compete revisar las observaciones al Síndico Procurador y de 2018, le corresponde al Órgano Interno de Control, por ello es que piden se les informe que acciones se han implementado respecto a las observaciones.

La ASE no ha informado la cantidad de observaciones y cuales son PRAS o penales.

Fuente: El Debate

Olivia Santibáñez Domínguez, sindica procurador informó que respecto a las observaciones de administraciones pasadas se están trabajando y se están investigando, unas están en proceso penal, no se pueden nombrar, ni decir en qué situación están por no entorpecer las investigaciones.

Respecto a las observaciones 2017 dijo que apenas se les acaban de notificar, pero aún no les informa la ASE cuales son de Promociones de Responsabilidad Administrativas Sancionatorias (PRAS) o de cuestión penal.

“La ASE aún no nos ha emitido un diagnostico final, por lo cual aún no podemos empezar nosotros a aplicar procedimientos contra ex funcionarios, tampoco nos han llegado los procedimientos 2018, todavía no podemos iniciar ningún procedimiento hasta que la ASE defina si son PRAS o es un delito grave y será este organismo fiscalizador quien determine y nos dé la pauta”, explicó Santibáñez Domínguez.

Órgano Interno de Control aseguró que información de ASE ha sido muy “vaga”

Fuente: El Debate

“Se ha enviado una información muy vaga de quienes son los presuntos responsables, de quienes nosotros podremos sanciona de la administración 2017, ya ha pasado mucho tiempo y eso ya debería estar listo y no ha llegado, los pliegos de peticiones aun no los tenemos en nuestro poder, ahí es donde nos informarán si son observaciones en obra pública o de finanzas”, expresó Marco Antonio Cazares Acosta, titular del Órgano Interno de Control.

El caso de 2018 se acaba de aplicar la auditoria que fue solicitada por la actual administración que comprende del 01 de enero del 2017 a 31 de octubre de 2018, lo mismo ha sucedido que la información es escasa y sin mucho fundamento.

Entre la sindicatura y el órgano Interno de Control tiene que haber coordinación, ya que con el cambio de las leyes, ha creado mucha confusión y si no se actúa, tanto es responsable la sindica y el área del Órgano interno de Control”, señaló.

Emmett Soto Grave, presidente municipal anunció en la sesión de cabildo que también han llegado observaciones de 2013 y 2014.

“Actualmente la ASE está llevando de la administración antepasada observaciones graves, entonces a nosotros nos acaba de llegar un listado de algunas observaciones de 2013 que las vamos a tener que trabajar 2013, 14, 15 y 16, a esas son a las que les estamos dando prioridad”, especificó la sindico procurador.