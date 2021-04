La Clínica del ISSSTE de Mazatlán se queda sin medicinas por enésima vez

Mazatlán Sinaloa.- Molestia, impotencia y hasta llanto provoca a usuarios la falta de medicamentos en la Clínica del ISSSTE en Mazatlán.

Los anaqueles están vacíos, "nos piden paciencia ", son meses de de escasez de los fármacos resaltó María de Jesús, quien tiene tres meses que no le surten receta y algunos los ha comprado pero el ácido zoledrónico tiene un costo de 11 mil 200, es imposible cubrír.

El señor Rogelio Tostado, se sumó a las quejas y aseguró que su esposa tiene diabetes y corazón crecido; requiere medicinas pero este último año han tenido problemas, que cada vez se acentúan.

Hoy lo regresaron y le indicaron que regrese el jueves, pero todas las semanas es lo mismo.

Rocío Tiznado, recalcó que acudió a surtir la medicina de su mamá y otras no hay medicina, la excusa es que hubo cambio de laboratorio, pero la realidad es que el gobierno federal, cobra las cuotas, se las quedan pero no dan medicinas y los médicos no revisan a sus pacientes.

Además de la escasez de fármacos para diabetes, hipertensión, males del corazón, artritis y para salud mental, no hay especialistas.

Parte de la protesta es que aunque la pandemia haya abierto todos los establecimientos, los medicamentos siguen sin estar surtidos. DEBATE

Mario Espinosa, resaltó que su mamá necesita que la vea su médico por la alergia, pero aún por covid-19 no dan consulta.

La pandemia ha ido a la baja, se han reactivado casi todas las actividades, pero el personal médico sigue sin atender a los usuarios.

Ante las quejas de los derechoabientes se busco entrevista con la directora de la clínica del ISSSTE, Ana Eugenia Barrera Vivanco, pero si informó que la directiva se encontraba fuera en una reunión.

El personal de la unidad, indicaron que mañana se espera medicina, pero no saben si habrá para todas las patologías.

Meses mínimo sin medicinas, algunos usuarios refieren hasta seis meses y no les parece justo que pagan las cuotas puntuales, pero no les den atención y tratamientos.