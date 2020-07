La Coepriss va contra el mercado negro de fármacos en Mazatlan

Mazatlán, Sinaloa.- La venta de fármacos en las inmediaciones de hospitales COVID-19 y ofrecimiento en redes sociales es una práctica ilegal, resaltó el comisionado de la Coepriss, Jorge Alan Urbina.

Añadió que la venta de medicinas es violatoria a la Ley General de Salud estatal y federal. Adquirir medicinas en la calle pone en riesgo la salud de quienes las consumen.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

No se garantiza su inocuidad, advierte. Las medicinas requieren de cuidados especiales, y comprarlas en la calle a personas no autorizadas no hay garantía que cumplan con lo que marca la norma sanitaria.

Hasta podrían ser medicinas falsificadas. Las únicos sitios autorizados para la venta son las farmacias y boticas.

Ahí se lleva un control y se conservan como lo demanda la normatividad en cada frasco o caja de medicinas.

Que la desesperación por conseguir los tratamientos no lleve a las personas a tomar decisiones que pongan en riesgo la salud.

Abusos

El funcionario resaltó que de manera conjunta, Coepriss y la Procuraduría Federal del Consumidor inician un operativo en las inmediaciones del hospital y en farmacias para frenar el abuso de precios y acaparamiento de las medicinas.

Acciones

Recorren los hospitales en busca de quienes ofrecen medicinas a familiares de pacientes con COVID-19.

También se investiga a quienes ofrecen los tratamiento por redes sociales.

Mientras en las boticas, los inspectores de la Profeco verificará que los precios se mantengan y que no tengan escondido los fármacos.

Las acciones de vigilancia se realizan de manera permanente. Pero tras la pandemia, que empezó el acaparamiento de medicinas, se han intensificado las acciones en todo estado.

Hasta ahora ,a la Coepriss no ha llegado ninguna denuncia formal, resaltó el comisionado.

Pero la inspección se ha intensificado en el todo el estado para evitar la venta de medicinas de manera ilegal y también los abusos en precios.

Te puede interesar

Inician los pagos de empleo temporal en Mazatlán

Lancha falla mientras jalaba a turista en paracaídas y cae al mar

Alcalde de Mazatlán inaugura colorido jardín del malecón