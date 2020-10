La "Faena" por primera vez no se llevará a cabo en Matatán, Rosario

Rosario. La Faena o "Faina" como la conocen pobladores de Matatán, en el municipio de Rosario, Sinaloa, es una de las tantas tradiciones que enriquecen a este pueblo lleno de historia y cultura. Está se realiza antes del día de muertos por lo regular un domingo que es cuando descansa la mayoría de la población.

En un recorrido por la sindicatura habitantes informaron que este año no se realizará la Faena cómo están acostumbrados, pues la tradición es que hombres, mujeres y niños madrugan para limpiar las entradas del pueblo y los panteones para que visitantes y difuntos vean todo limpio y bonito.

Pero este año dijeron se les recomendó en el transcurso de varios días lo que tengan familiares muertos en los panteones acudir un día entre semana a realizar labores de limpieza, esto para no aglomerar decenas de personas en un sólo día, pues cabe señalar que muchos de los participantes de esta limpieza son personas de la tercera edad.

Toda la vida viviendo está tradición

Bernabé Martínez Ruiz, tiene 90 años, sentada en la puerta de su casa nos plática un poco de está tradición, dice que desde que tiene uso de razón se lleva a cabo La Faena en Matatán. Aunque ha cambiando un poco pues antes en vez de banda, venía una personas que tocaba la "chirita" un tipo de flauta hecha con otate y un tambor que hacían el ambiente, nunca se había suspendido hasta este día por la pandemia.

"Desde que yo era niña se hacía esto de la faena, mis padres y mis abuelos me platicaban que también ya se llevaba a cabo así que tiene muchísimos años. Y desde entonces todos cooperamos, para la fiesta, la comidita y para que se echen un trago, nomás recomendándole que no se emborrachen para que no se vayan a machetear" dijo entre risas doña Bernabé.

José Ramón Valdez López señaló que esta tradición tan propia de Matatán nación con el surgimiento de los panteones, pues cuando la iglesia católica estableció la parroquia también se tuvo el registro de panteones, se establecieron fechas para celebrar a los muertos, pero también se hizo un hábito que se volvió tradición el limpiar el panteón y el pueblo antes de esta celebración.

Valdéz López comentó que hay personas que han comprendido la situación actual por la pandemia, pero algunos habitantes si están inconformes, ya que piensan que puede ser algo malo que se interrumpa está tradición.

Recalcó que solo se está haciendo las cosas diferentes y no en un sólo día como se acostumbra esperando y el próximo año estén las condiciones favorables para llevarla a cabo como se tiene acostumbrado hacer.

En un recorrido por el panteón de la sindicatura de Matatán se pudo observar q escasas cuatro personas que realizaban algunos labores de limpieza y otros trabajos de albañilería en algunas tumbas, pues quieren que luzcan bonitas para este día de muertos, ya que están enterados de que no se llevará la limpieza masiva como otros años.