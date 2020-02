La Guasima tendrá edificio de tele bachillerato

La Guasima, se convertirá en la segunda comunidad en contar con un edificio de tele bachillerato propio en todo Sinaloa; construidos por el gobierno municipal del Dr. Manuel Antonio Pineda Domínguez.

Citando durante su discurso la frase célebre “Abrid escuelas y se cerraran cárceles” de la autora, Concepción Arenal, el presidente municipal de Rosario, Dr. Manuel Antonio Pineda Domínguez, acompañado del Secretario de Educación Pública, Juan Alfonso Mejía López, junto con autoridades educativas y municipales, dieron el banderazo de inicio para la construcción de un edificio de tele bachillerato.

El segundo en la administración del Dr. Pineda. Esta obra que es realizada con recursos propios del gobierno municipal de Rosario, tendrá una inversión de 4 millones 386 mil pesos; la cual constará de tres aulas de 8x6, servicios sanitarios, baños para personas con discapacidad, una oficina de dirección, 192 mts cuadrados de construcción, fachada de acceso, y 215 mts lineales de barda perimetral.

Debido al sistema y reglamentos con el que cuentan los tele bachilleratos, los alumnos reciben clases en comisariados ejidales, u otras instituciones educativas prestadas.

La alumna Perla Lamarque, dirigió unas palabras de agradecimiento al presidente municipal, en nombre de la comunidad estudiantil y habitantes, pues agrego que se trataba de un momento importante y conmemorativo por tratarse del sueño de estudiantes, padres de familia y maestros.

Sabíamos que su gran corazón y compromiso, serían las piezas fundamentales para que la construcción fuera una realidad; gracias por aportar a la educación, a los valores, y al desarrollo profesional, dijo la alumna.

Durante su mensaje de apertura, el alcalde Dr. Pineda, pidió primero un gran agradecimiento a los ejidatarios, por la donación del terreno donde se hará posible el plantel. “Para poder invertir un recurso en una obra, el terreno tiene que ser del municipio, ellos donaron y hay que reconocer, también hubo colaboración por parte de la comunidad”, dijo el munícipe.

Pineda Domínguez, señalo que, durante recorridos por todo el municipio , constato las condiciones en las que los alumnos y maestros, recibían e impartían la educación.

“Lo que hoy me hace invertir en esta comunidad, fue el coraje que me dio mirar alumnos y maestros de la teleprepa en condiciones no dignas; dando clases en una sola mesa, sin abanicos, hacinados y en instalaciones prestadas para recibir un derecho universal que tiene los seres humanos, mendigando espacios educativos”.

Pineda Domínguez, hizo un llamado a los diputados federales, para que trabajen en darle a este subsistema educativo, planteles propios y a los maestros derechos laborales; y agradeció al gobernador Quirino Ordaz Coppel, por el apoyo y certidumbre en temas educativos y pagos a maestros de telebachillerato.

“No puede haber maestros y alumnos de primera, y maestros y alumnos de segunda; Rosario es el único municipio con teleprepas propias, primero el Tablón #1 y en unos meses La Guasima, y esto es digno de presumir”, puntualizo.

El alcalde rosarense, agradeció la presencia del Secretario de Educación, Juan Alfonso Mejía López, quien se convierte en el primer funcionario estatal de esta dependencia en visitar a la comunidad de La Guasima, y sobre todo en un día tan importante e histórico.

Por su parte el funcionario estatal, reconoció la labor de Pineda Domínguez en el tema educativo, y dirigió un mensaje de motivación para los 64 alumnos del tele bachillerato, con especial dedicatoria a los que están a punto de graduarse. Además, el Secretario de Educación, recibió una solicitud y se comprometió a gestionar el equipamiento de un salón de computo, para este próximo plantel.