La Semana de la Moto Mazatlán 2019 te espera del 24 al 28 de abril

Ya pasaron las vacaciones y piensas que se acabó la fiesta?, pues la respuesta es no, ya que la Semana de la Moto de Mazatlán 2019 está por iniciar. Esta se llevará a cabo del 24 al 28 de abril y es un evento que no te puedes perder porque estará increíble.

La Semana de la Moto Mazatlán 2019 en su edición número 24, será visitada por más de 20 mil motociclistas que acuden en sus espectaculares unidades para poner a rugir sus motores por las prinicipales avenidas de Mazatlán.

Entérate de todo lo que habrá en este evento que es esperado año con año porque asegura diversión infinita en las competencias, los conciertos, el desfile, las fiestas y las demostraciones de gran nivel que estarán realizando.

Los mejores serán premiados

Este evento tendrá alrededor de una decena de competencias de las que puedes ser parte, o solamente puedes acudir a disfrutar, como por ejemplo:

Motocustom , se premiará a las mejores motociletas en las categorías: Bagger, Chicano Style y la más votada (39 mil pesos de premios en efectivo)

, se premiará a las mejores motociletas en las categorías: Bagger, Chicano Style y la más votada (39 mil pesos de premios en efectivo) Chica Biker , aquí ellas demostrarán sus habilidades en estas máquinas de acero, ganará la que mejor lo haga (10 mil pesos de premios en efectivo)

, aquí ellas demostrarán sus habilidades en estas máquinas de acero, ganará la que mejor lo haga (10 mil pesos de premios en efectivo) Stunt Riders (10 mil pesos de premios en efectivo)

(10 mil pesos de premios en efectivo) Bikini Contest , se llevará el premio la chica más sexy (7 mil pesos de premios en efectivo)

, se llevará el premio la chica más sexy (7 mil pesos de premios en efectivo) Tatoo Contest , te da la oportunidad de ganar solo mostrando tus tatuajes (7 mil pesos de premios en efectivo)

, te da la oportunidad de ganar solo mostrando tus tatuajes (7 mil pesos de premios en efectivo) Pole Contest, para quien baile mejor en el tubo (7 mil pesos de premios en efectivo)

Para que conozcas más del programa da click a este link Semana de la Moto Mazatlán 2019

Además el viernes 26 podrás sentir el rugir de los motores en el desfile que se realizará en el malecón a partir de las 17:00 horas. No te lo pierdas, ni tampoco los conciertos donde estarán la Maldita Vecindad, Jonky Nash & Los Gangsters, y decenas de bandas más. Oh, y que cada moche no se te pasen los after party en el Oyster Bar.

Registro

El paquete de registro para los motocilistas tiene un costo de 550 pesos, este incluye playera, gorra, pin, pulsera, parche y boletos para dos motocicletas. El costo por acompañante es de 250 pesos. La venta de estos paquetes será en el área de registro de la Plaza de la Moto.

Para las personas que no asisten con motocicleta y les gustaría ingresar a todos los eventos, el costo del carnet es de 400 pesos con los que podrá disfrutar de todos los conciertos y de las demostraciones que se realicen en la Plaza de la Moto, además de los eventos extras como los after party. Adquiérelos en Super Boletos para los conciertos puedes comprar los tickets por separado.

Recuerda la Semana de la Moto Mazatlán 2019 es del 24 al 28 de abril. ¡No te lo puedes perder!