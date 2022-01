La UAS solicitará reserva territorial al municipio de Mazatlán para ofertar más carreras

Mazatlán, Sinaloa.- La Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) solicitará reservas territoriales al municipio de Mazatlán, así lo informó el rector, Jesús Madueña Molina.

Madueña Molina presentará la solicitud la próxima semana al ayuntamiento. Dijo que aunque se buscan implementar más carreras para la oferta educativa no se ha podido porque no se tienen terrenos para crecer en Mazatlán.

No han detectado donde están las reservas, el Ayuntamiento será el encargado de asignar el lugar pues este debe tener una cartera de posibilidades.

"Está muy justificado que si es para el tema de la educación no hay obstáculos, hay muchos espacios que no se pueden desarrollar para un sistema inmobiliario pero tal vez si para lo educativo para cuestiones de otro tipo dónde no haya lucro por delante", expresó el rector.

Después buscarán tener las pláticas correspondientes para asignar las zonas.

Jesús Madueña Molina estimó que las carreras que pueden llegar al puerto son la licenciatura en Químico Farmacéutico Biólogo, odontología entre otras, después de observar el terreno diagnosticarán cuáles carreras se ofertarán.

Recordó que se buscó el espacio para la actual facultad de medicina en dónde cientos de jóvenes del sur del estado estudian.

Leer más: Alcalde arranca programas sociales en Villa Unión, a unos días de elegir Síndicos y Comisarios en Mazatlán

Los alumnos se tenían que trasladar hasta la ciudad de Culiacán para poder acudir a la facultad.