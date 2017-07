“La batalla contra la diabetes no se ha ganado”

Mazatlán, Sinaloa.- A Roberto Pérez la diabetes le cambió la vida. Con sólo 32 años, tres hijos y su esposa, no quiere morir como su padre, sin una pierna e invidente por la enfermedad.

No tenía Seguridad Social, se dio de alta en el Seguro Popular, pero ya se dio cuenta que no hay todos los tratamientos, en especial cuando son pacientes que requieren de hemodiálisis y no tienen para pagar esta atención.

Este joven sabe que hay antecedentes de la enfermedad en su familia y que se han registrado dos pérdidas, pero fue hasta que se hizo análisis que le diagnosticaron diabetes.

Desde ese momento decidió cambiar sus hábitos alimenticios junto con su familia y ejercitarse.

Hoy vive con la enfermedad pero la tiene controlada e invita a la población a prevenir y revisarse el nivel de glucosa.

LA REALIDAD EN CIFRAS

Más de 100 mil personas en Mazatlán tienen diabetes y muchas no lo saben, apuntó el directivo de la Asociación Mazatleca para Diabéticos, Gilberto Jiménez Lugo, angiólogo y cirujano vascular.

La batalla contra la enfermedad no se ha ganado, pese a la lucha que se ha emprendido, expresó.

Todos los días se registran más casos de personas diabéticas y más muertes por las complicaciones en personas de todas las edades, y cada vez más jóvenes. Sinaloa se ubica en quinto lugar en el país con mayor prevalencia de la enfermedad. Aunque no hay una edad promedio, predominan la personas en edad productiva, en ambos sexos.

El especialista dijo estar de acuerdo con las aseveraciones que hizo recientemente el secretario de Salud en el país, José Ramón Narro Robles, que la diabetes cobra más vidas que la guerra.

Esto lo obligó a tomar la decisión de recortar recursos del programa de dengue, chikungunya y zika para destinarlos a la prevención y tratamiento de la diabetes.

Esta epidemia, que afecta a 18 por ciento de la población en México, es muy cara para el gobierno, pero también para las familias.

Los recursos aún no alcanzan para costear los tratamientos de pacientes con insuficiencia renal que requieran hemodiálisis y lo tienen que cubrir los familiares de pacientes que carecen de IMSS o Issste, puesto que no entra en el esquema del Seguro Popular.

AYUDA

En esta batalla frontal contra la enfermedad, la autoridad de Salud requiere hacer equipo con los padres de familia y autoridades municipales.

Se necesita educar también a los padres para que contribuyan en las acciones de cambiar hábitos alimenticios. De nada sirve, se dijo, que al interior de los planteles le den comida sana a los niños si al dar un paso fuera y tienen acceso a la chatarra y bebidas azucaradas. Pero también en casa los reciben con alimentos de poco valor nutricional.