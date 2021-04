La candidata de PAS-Morena se comprometa atender problema de agua potable en Escuinapa

Escuinapa, Sinaloa.- Un problema añejo en el municipio es el abastecimiento del agua potable, así lo ha constatado la candidata a la alcaldía de Escuinapa por PAS-Morena, Blanca Estela García Sánchez, en el acercamiento con los ciudadanos, por ello su principal compromiso de llegar a la presidencia municipal, será el dar atención a esta deficiencia que es un servicio elemental para las familias de escuinapenses.

En entrevista con la candidata a la presidencia municipal de PAS-Morena a los pocos minutos del arranque de su campaña dijo que su principal compromiso será con los ciudadanos, esos que a diario sufren por la falta de agua potable en sus hogares, por lo que de obtener el triunfo su principal compromiso será solventar este tema tan añejo.

“Mi encomienda es rodearme de un buen equipo de trabajo, que llegue a servir y no a servirse, porque Escuinapa tiene muchas carencias, en estos dos años de intenso trabajo en donde he caminado y visitado colonias y comunidades la principal carencia es la del agua, y será en lo que me enfocaré para darle solución de obtener el triunfo electoral el próximo 6 de julio”, expresó García Sánchez.

Aprovechó el espacio para agradecer a los líderes del Partido Sinaloense y de Morena el darle la oportunidad de ser ella la candidata que abanderará ambas fuerzas políticas en busca de la presidencia municipal de Escuinapa.

“Estoy muy emocionada y agradecida con el maestro Cuén y con doctor Rocha por darme la oportunidad de ser la candidata a la presidencia municipal por Escuinapa, soy escuinapense de corazón y hoy arrancamos con todo”, expresó

Explicó que el arranque de su campaña fue a las 12:01 horas del domingo y lo hicieron con una transmisión por zoom con el banderazo del arranque de campaña de Rubén Rocha y Héctor Melesio Cuén, en donde estuvieron presentes de manera digital los candidatos de los 18 municipios.

“El mensaje a los ciudadanos es que vamos en una candidatura común, en donde el Partido Sinaloense con una estructura bien fortalecida y la militancia de los morenistas haremos un trabajo en equipo para sacar adelante esta encomienda”, indicó.

Dijo que como candidata su postura será siempre de respeto, se ha dedicado a trabajar, a posicional principalmente el Partido Sinaloense y ahora que se da la candidatura común, vienen a fortalecerse y ahora son una sola línea que llevará al triunfo a doctor Rocha, a los diputados y a la presidencia municipal de Escuinapa.