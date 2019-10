La cartera de huevos se vende en 60 pesos en Mazatlán

Mazatlán, Sinaloa.- Como todos los domingos, luego de escuchar misa en Catedral, Rosaura Martínez hace sus compras en el mercado Pino Suárez. Ayer casi se va de espaldas al ver que la cartera de huevos subió a 60 pesos.

La semana pasada, el precio era de 55 pesos, y en algunos puestos mantienen este costo, pero el producto es muy pequeño.

El huevo es uno de los principales alimentos en los hogares, pero cada vez se consume menos por su alto costo.

Los precios

En un recorrido por los puestos del referido mercado, se detectó que durante dos semanas, el limón se mantuvo entre 10 y 12 pesos el kilogramo, y se elevó entre 25 y 26 pesos.

Mientras que hace ocho días el tomate bajó hasta 8 pesos en los mercados municipales y fruterías de la localidad, ayer amaneció entre 16 y 18 pesos el kilo, dependiendo del tamaño.

La cebolla y la papa, que también son productos de mayor consumo en los hogares, subieron entre 1 y 2 pesos, entre 19 y 20 pesos el kilogramo.

Rosaura Martínez, Verónica López y Hortensia Ramos aseguran que cada fin de semana todos los productos suben desde uno, 2 y hasta 10 pesos.

Actualmente, las familias compran por semana huevos y pollo, pero no llevan carne porque el ingreso no les alcanza.

La dieta de las familias se ajusta a lo que pueden comprar, ya que es imposible comprar lo básico, que sería huevos, leche, carne, pescado y pollo.

La leche la toman una vez a la semana y el pescado se compra un poco más porque hay una gran variedad de especies y precios.

¿Y el cambio?

Hortensia Ramos recalcó que no han visto ningún cambio con el actual gobierno, “al contrario”, no hay control con el precio de los alimentos de la canasta básica. Comprar, huevo, frijol, leche y tortillas es un verdadero lujo que no todas las familias se pueden dar con un salario de 100 pesos, recalcó.

Esto sin contar el costo de los servicios como el agua y la luz. Pese a que tiene subsidio durante esta temporada, el recibo de energía eléctrica llega elevado. Es un pago que no se puede retrasar porque la Comisión Federal de Electricidad (CFE) suspende el servicio.

Mientras que en el caso del agua, llega poca y hay días no hay, pero aun así el recibo llega puntual, refirió Verónica López, “pero el sueldo no sube mucho”.