“La ciudadanía está cansada del mal político, por eso ganaremos”: Martín Heredia

Sinaloa.- Desde el 4 de abril, el candidato a presidente municipal por Movimiento Ciudadano, Martín Heredia Lizárraga, se encuentra convenciendo al electorado de Mazatlán para que lo lleve a obtener el triunfo en las votaciones del próximo domingo.

A escasos días de los comicios, el político asegura que su partido dará la sorpresa al llevarlo a ocupar la alcaldía, a través del voto útil de la gente, el cual será primordial para las elecciones.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

¿Cómo trabaja en la recta final de la campaña?

Estamos ya ahorita en la etapa de preparación de la jornada electoral del 6 de junio, recapitulando toda la campaña en la que hemos participado. Ha sido un trabajo muy intenso y es la contienda política que más he disfrutado en mi vida, de todas las que he tenido, de todas las que he participado, y no tengo ninguna duda que vamos a ganar en las próximas votaciones en el estado, que nos llevará precisamente a ocupar la presidencia municipal.

Leer más: Rubén Rocha Moya, un hombre listo para gobernar a Sinaloa

¿Cómo evalúa su campaña?

Mi trabajo ha sido intenso, he buscado a los mazatlecos en sus casas, tanto así que camino de 10 a 12 horas diarias. Doy hasta 25 mil pasos en el día, los he contado a través de las aplicaciones de los teléfonos celulares.

Además, he buscado a los electores en sus lugares de trabajo, en los camiones urbanos, además de que los he interceptado en los cruceros cuando van en sus automóviles, lo cual forma parte de una campaña de contacto directo, que ante la austeridad de la misma y la escasez de recursos, hemos decidido ir a ver a los mazatlecos hasta sus casas. Eso hizo que nos metiera en la competencia y ha hecho que vayamos ganando la elección para presidente.

¿Está seguro del triunfo?

Estoy seguro que voy a ganar la elección, voy a descansar una semana y a la siguiente estaré trabajando de manera organizada y muy involucrado en la transición, no en la entrega-recepción, sino en la designación o selección de mis colaboradores, a los cuales vamos a capacitar y hacer que entiendan el trabajo específico que cada uno de ellos va a realizar durante mi gestión, por lo que haremos evaluaciones constantes del personal que estará trabajando en nuestra administración.

¿Será un gobierno compartido?

Voy a convocar a las cámaras empresariales, a los colegios de profesionistas, a la sociedad civil, a los liderazgos sanos de las colonias para que podamos construir entre todos el plan municipal de desarrollo.

Vamos a invitar a un consejo consultivo en Mazatlán para que me ayude a darle una propuesta seria al municipio con visión de futuro.

¿Qué propuestas tiene?

Estoy planteando tres ejes de gobierno a los mazatlecos: el primero, que es fundamental y me va permitir desarrollar los otros dos y hacer una gran convocatoria social, la cual tiene que ver con un gobierno abierto, transparente, que rinde cuentas y que sea facilitador para el ciudadano; además de que el rostro del gobierno no sea el presidente municipal, pues deben ser los servidores públicos los que atiendan al ciudadano. Son ellos (los ciudadanos) los que deben de encargarse de resolver la problemática por la que atraviesa la gente.

¿Qué cambios haría?

Mazatlán debe tener un gobierno transparente, de rendición de cuentas y abierto, lo cual permitirá una gran convocatoria social para hacer un nuevo modelo de sociedad, ya que el municipio debe ser participativo y que pueda distribuir sus propios presupuestos de acuerdo a las prioridades que requieran cada colonia, por lo que vamos a mover el foco de la inversión pública en el puerto, que precisamente deberá ser de la periferia hacia el centro, porque nuestras colonias mueren cada día un poco y se necesita se apoye constantemente.

¿Cuáles son sus propuestas para la seguridad?

En materia de seguridad tomaremos dos cosas fundamentales: una tendrá que enfocarse en los efectos del problema, que tiene que ver con la policía, la capacitación, equipos tácticos, buenas patrullas, además de una buena capacidad de respuesta y una intensiva capacitación del elemento. Esto último tiene que ver con asuntos internos de la Policía Municipal, pues hay muchas inquietudes de ciudadanos, quienes aseguran que hay personal de la corporación que los está extorsionando a través de retenes aleatorios, por lo que trabajaremos en ese tema desde la raíz del problema, que normalmente se presenta en la familia, cuyos integrantes requieren de un programa de desarrollo integral de recuperación de personas en estado vulnerable.

Ahí está la raíz del problema de la inseguridad.

¿Qué hará en materia de salud?

El tema de la salud es muy importante tratarlo, va ligado a los desequilibrios sociales que se presentan. Eso lo he constatado cada vez que visito las colonias de la ciudad, donde he visto las malas condiciones de higiene en las que viven muchos mazatlecos, como es el caso del rebosamiento del sistema de drenaje, el cual se viene presentando a pesar de que no es temporada de lluvias.

Esta situación orilla a la creación de un programa de desarrollo integral sustentable que nos involucre a todos y haya buenos resultados que permitan la rehabilitación de manera inmediata, como lo hay con el drenaje sanitario. También se tienen que realizar campañas intensivas de conciencia cívica para prevenir enfermedades entre la población, lo cual no existe en el municipio.

Mazatlán necesita un gobierno abierto y transparente que genere confianza y permita a la sociedad involucrarse en todos esos temas que beneficia a sus habitantes.

¿Y respecto a la educación?

De aquí al 1 de noviembre que tomemos protesta seguramente ya estarán abiertas las escuelas, pero aun así vamos hacer el más grande el programa de rehabilitación de espacios educativos, sin importar el ámbito que sean, a través de la organización de los padres de familia y la calidad en la infraestructura que merecen tener los niños que actualmente ya comienzan a incorporarse a las clases presenciales.

También vamos a hacer programas para abatir la vulnerabilidad de muchos niños que van a los planteles, los cuales se vieron afectados por la eliminación de las escuelas de tiempo completo, que tendrán que ser sustituidos por programas de apoyo para el bienestar de los niños.

¿Qué compromisos les serán prioritarios?

No nada más está ese problema, hay muchos más, donde el presidente municipal tiene que ponerse al frente de los ciudadanos. Yo voy a ser el alcalde más solidario, pues es el edil el que debe estar más cerca de la gente para abanderar la solución de los problemas que les aqueja, ya que no puede haber una ciudad moderna con alcaldes que se hallan en otro rollo.

No nada más está el tema de la luz, también está el tema de la tenencia de la tierra, pues hay muchas colonias que se encuentran asentados en zona federal, donde el presidente tiene que acudir y ponerse al frente de los mazatlecos para ir acudir a las instancias corres pendientes para que se desincorporen esos terrenos, los cuales forman parte de colonias que fueron conformadas desde hace muchos años y que ahora difícilmente se les puede sacar a sus habitantes, por lo que es necesario que la autoridad municipal le dé viabilidad a cada uno de los casos para dar certeza jurídica a los involucrados en el tema.

¿Cuáles son sus propuestas para la pesca?

Si tú vas ahorita a las colonias, te los vas a encontrar en sus casas, pues no tienen trabajo y forman parte de uno de los sectores desprotegidos del Gobierno, lo cual no puede ser, ya que forman parte del principal puerto pesquero del país, y sin embargo, son considerados de los más pobres que habitan la ciudad de Mazatlán.

Hay una discordancia terrible, por lo que desde el ámbito municipal se pueden hacer programas integrales de gobierno para apoyar a los pescadores que se han visto afectados por las bajas capturas y el retiro de apoyos que brindaba anteriormente.

La sequía castiga a Mazatlán, ¿qué plan tiene para ello?

Mazatlán tiene un problema grave de sequía y se va acentuar, por lo que se necesitan buenas prácticas de gobierno a través de la conciencia cívica y ciudadana para el uso correcto del agua potable.

Leer más: No habrá policías afuera de casillas este 6 de junio en Sinaloa

No es posible que en el puerto se sigan regando camellones y parques públicos con agua potable, lo cual orilla a la creación de un programa de conciencia e implementación a la ciudadanía, el cual tiene el objetivo de otorgar la capacidad a la gente para generar su propio bienestar, ya que el 90 por ciento de los problemas que presenta el municipio tiene que ver con el alejamiento y la frivolidad de su presidente, lo cual origina un serio desorden en Mazatlán, donde todo mundo hace lo que quiere y a la vez dicha situación repercute entre los habitantes de la población, los más despotegidos.

El candidato dice que ha recorrido el puerto 12 horas diarias.

El Perfil

Nombre: Martín Heredia.

Fecha de nacimiento: 9 de enero de 1964.

Lugar: Elota, Sinaloa.

Profesión: Ingeniero.

Trayectoria: Presidente municipal de Cosalá entre 1993 y 1995, diputado federal de la 62 Legislatura, del periodo del 2012 al 2015.