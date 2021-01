La crisis sanitaria pega duro a lancheros en Mazatlán

Sinaloa.- La pandemia de Covid-19 le pega severamente a la economía de a los socios de la Unión de Lancheros que dan el servicio a la Isla de la Piedra, en la ciudad de Mazatlán.

El presidente de los lancheros, César Lizárraga, resaltó que han sido 10 meses muy difíciles para el sector y sus familias.

No se despidió a nadie pero durante los primeras meses trabajaban un día sí y otro no. Se redujo el pago a mil pesos por semana. La reapertura de las actividades se dio, pero hasta ahora no se ha podido ver una real recuperación, expresó el líder de los lancheros.

Los rebrotes que se han dado por el coronavirus y que tiene semáforo rojo a estados del norte le afecta a este sector.

Los turistas que prefieren visitar la Isla de la Piedra son de Durango, Nuevo León, Chihuahua, Coahuila y Ciudad de México, pero en estos momentos no están viajando.

Lizárraga indicó que tenían la esperanza que durante las vacaciones de invierno, se mejora la demanda del uso de las lanchas. No obstante, la solicitud de servicios fue mínima. Si otros años le daban servicio a 500 a mil usuarios, esta vez no fueron ni 100 visitantes por día.

Esto es muy poco pasaje. La mayoría son habitantes de la Isla de la Piedra que acuden a trabajar al puerto y son pocos ya que los estudiantes aún no van a la escuela.

La Unión de Lancheros del embarcadero de la Isla de la Piedra agrupa a 25 socios que sobreviven con los pocos ingresos que tienen en este momento, apuntó el presidente.

Añadió que otra de las preocupaciones que tienen son los pagos de impuestos, el seguro de vida y permisos de la Capitanía de Puertos. La empresa con la que tienen contratado el seguro de vida les dio un plazo para ponerse al corriente y está por agotarse.

Les preocupa que se dé un rebrote de Covid-19 y vuelva a paralizar las actividades en Mazatlán. Los lancheros hacen su parte y no brindan el servicio si los pasajeros no usan cubrebocas.