La cuenta pública tiene 151 observaciones de la ASE

Escuinapa.- Un total de 151 observaciones registró la Auditoría Superior del Estado (ASE) a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2017, por lo que el Congreso del Estado rechazó su aprobación, ya que la Administración de Hugo Enrique Moreno Guzmán debe esclarecer la aplicación de más de 25 millones de pesos que no fueron debidamente comprobados, informó Emmett Soto Grave.

Las revisiones

El presidente municipal explicó que al culminar los trabajos de la auditoría aplicada a las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2017, que fueron proporcionadas por el municipio, se verificaron los estados financieros, la recaudación de los ingresos propios, fondos y reasignaciones federales, registros contables, documentación comprobatoria y justificativa del gasto, así como la aplicación de recursos públicos en obras, dando 151 resultados.

“Se obtuvieron 151 resultados, 58 sin observación, 5 con observaciones solventadas, 88 con observación; 5 fueron con recomendaciones, 81 son de responsabilidad administrativa y 14 pliegos de observaciones por un monto de 9 millones 346 mil 596.90 pesos”, detalló.

Dicho monto son por conceptos de préstamos sin justificación a la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Escuinapa (Jumapae), sueldos y préstamos a personal sindicalizado, haber efectuado pagos por conceptos de honorarios profesionales por asesorías jurídicas y obras que no cumplen con los objetivos de fondos federales por no beneficiar a la población, por no encontrase concluidas u operando, y volúmenes de conceptos de obras pagadas no ejecutadas.

Otros pendientes

Aunado a estas observaciones, se señalaron insuficiencia de recursos financieros del activo circulante del libre uso para pagar pasivos a corto plazo, generando pasivos sin fuente de pago por la cantidad de 16 millones 793 mil 629 pesos.

“Cuando nosotros llegamos a la Administración solicitamos una auditoría a la ASE, específicamente en las áreas de Obras Públicas, Hacienda y Jumapae, y ya se tienen resultados de observaciones”.