La diputada Rosario Sarabia promete gestión y representatividad para municipios del sur de Sinaloa

Sinaloa.- Rosario Sarabia, diputada local por el Distrito 24, ha entrado en funciones y se comprometió con los municipios del sur de Sinaloa a ser una funcionaria pública cercana a su gente, para brindar ayuda y apoyo en los problemas que se presenten en Escuinapa y El Rosario.

“Ya tengo 15 días en funciones como diputada y estamos viendo y palpando para poder dar prioridad a nuestras acciones, porque necesidades en los municipios del sur de Sinaloa son bastantes y los diferentes sectores productivos están muy golpeados, es decir agricultura, ganadería, pesca y comercio”, expresó la diputada.

Sector prioritario

Hizo hincapié en que el sector con el que creó un compromiso durante su campaña fue con el sector pesquero, por lo que se mantendrá siempre atenta ante las demandas de los pescadores del sur del estado.

“Yo he reiterado de manera pública mi compromiso con el sector pesquero, porque es un sector al que le tengo mucho cariño y con quien en campaña nos comprometimos muy fuerte, y estando dentro de la Comisión de Pesca se nos van a facilitar los trabajos para ayudar a este sector”, mencionó.

La gestión

Sarabia informó que por petición de la alcaldesa electa, Blanca Estela García Sánchez, actualmente ha realizado gestiones ante la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para solicitar el apoyo de maquinaria, para realizar el desazolve de canales en la zona del valle de Escuinapa, donde permanecen los campos inundados con el paso de los huracanes Nora y Pamela.

“Estamos viendo la posibilidad de que a través del gobierno estatal la Conagua nos facilite maquinaria para brindarles a los agricultores del valle de Escuinapa para realizar las acciones de desazolves, ya que se requiere una maquinaria que le llaman grúa oruga”, señaló.

La gestión

“Yo tenía que haber estado en el Congreso el viernes pasado, pero es mi zona y no podía permanecer en mis labores allá porque yo quería estar y palpar la situación que se vivía en los municipios del sur con las inundaciones generadas por el huracán Pamela. Estamos recorriendo las zonas afectadas y haciendo nuestras aportaciones que nos corresponde, que podemos, que están a nuestro alcance, y lo que no hemos podido hacer estamos tratando de gestionarlo”, indicó.

Mencionó que el haber recorrido las zonas afectadas por las inundaciones le ha permitido conocer de cerca la necesidad de las familias, por lo que asumió el compromiso que desde el Congreso gestionar beneficios para su gente.

La diputada local informó que desde el día siguiente del paso del huracán Pamela han realizado el levantamiento de la información que permita solicitar el apoyo de la Federación para atender la gran demanda de las familias afectadas.

“Una despensa no es suficiente, la magnitud del daño en las familias es impresionante, imposible que no te toque el corazón y te vengas con la angustia. Cuando ves la situación que están viviendo las comunidades afectadas por las inundaciones que trajo a su paso el huracán Pamela en el sur de Sinaloa, por ello vamos a seguir tocando puertas para ver cómo les puede llegar apoyos que den solución a sus problemas y no solo quede en la entrega de una despensa.”

Añadió que por parte del Partido Sinaloense se han sumado para brindar ayuda a las familias afectadas, realizando la donación de despensas para las familias afectadas de Escuinapa y El Rosario.

Leer más: “Me voy satisfecho por los logros pese a adversidades”: alcalde de Escuinapa

Dijo que aunado al toque de puertas en dependencias gubernamentales, ha buscado tener acercamiento con asociaciones civiles para la aportación de víveres.