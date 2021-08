La emergencia sanitaria despierta la solidaridad de los jóvenes en Escuinapa

Sinaloa.- Ser una sobreviviente de una enfermedad que puso en riesgo su vida impulsó a María Loúrdes González Zamora y su hermana Ángeles, en Escuinapa, a realizar acciones altruistas que brinden una luz de esperanza a las familias que sufren los estragos de la pandemia de Covid-19.

Testimonio

La joven escuinapense relató que fue en 2018 cuando ella y su familia vivieron una de sus peores experiencias al sufrir ella de una terrible enfermedad en los pulmones, por lo que tuvo que ser sometida a cirugía y a permanecer conectada a un respirador artificial.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Por este motivo, dijo conocer la agonía que están padeciendo muchas de las familias de su municipio.

“En un momento de mi vida pasé por esta situación, estuve entubada, estoy operada de los pulmones. En mi caso, por mi enfermedad pasé un año luchando contra esta enfermedad. Enfermé en 2018. Me dolía mucho mi espalda y los médicos me dijeron que era como un absceso pulmonar. Sufrí lo mismo que están padeciendo estas personas".

"A mí me ponían morfina a diario. Me entubaron. Si ustedes no han estado en un hospital internados y no han estado entubados, la verdad que no saben lo benditos que son. La desesperación de no poder respirar y que dependes de un aparato para seguir con vida la verdad es muy triste”, expresó González Zamora.

Mencionó que ante esta experiencia que pasaron como familia, los ha impulsado a sumarse a la invitación hecha por su amiga Sahara Barrón, a integrar este grupo de jóvenes altruistas que tiene como objetivo llevar una luz de esperanza a las personas que sufren por Covid-19.

Solidaridad

El proyecto altruista inició con la organización para realizar la elaboración de alimentos y solidarizarse con decenas de personas que permanecían a las afueras del hospital general, en espera de noticias de familiares Covid-19.

El realizar esta acción les dio un panorama más amplio de lo que estaban padeciendo los familiares, la gran mayoría de escasos recursos y con pocas posibilidades de poder surtir una receta médica.

Esto los llevó a pedir el apoyo ciudadano y a través de redes sociales han solicitado donaciones de medicamento o dinero para ayudar a los pacientes que permanecen internados en el hospital, luchando contra este terrible virus.

El grupo de jóvenes decidió instalar un centro de acopio llamado “Donaciones Covid”, en la explanada de la plazuela Ramón Corona.

Se requiere apoyo económico, ya que se necesita surtir recetas que son muy caras. Aclaró que ellos solo son intermediarios, que si hay personas que desconfíen de otorgar el recurso, pueden contactarlos y hacer directamente la donación al paciente que lo necesite.

Leer más: Hasta 207 casos sospechosos de Covid-19 aglutina la colonia Centro en Mazatlán

Las personas que deseen participar en este proyecto altruista en beneficio de las familias escuinapenses que sufren por la pandemia de Covid-19 pueden contactarse a los números: María Loúrdes, 667-632-95-14; Ángeles, 695-119-08-57; Misael Castro, 695-116-76-83; Saharaí Barrón, 695-110-12-70.

¡Estampida humana! Matan a 3 en pleno partido de futbol en Guanajuato

Síguenos en