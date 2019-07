La escasez de agua potable alcanza al sector turístico

Mazatlán, Sinaloa.- Hoteleros establecidos en la zona norte de la ciudad también sufren el desabasto de agua, reportó José Gámez, director de mercadotecnia de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas (AHyET) de Mazatlán.

Al menos ocho centros de hospedaje están comprando cargas de agua en pipas a un precio de 800 y hasta mil 200 pesos para atender necesidades en los establecimientos.

“El turista que llega al hotel no puede padecer la falta del vital líquido y los dueños de los negocios lo tienen que solucionar, aunque esto les signifique un gasto extra”, recalcó el director de mercadotecnia de la AHyET de Mazatlán.

Hay agua, pero...

Mazatlán tiene suficiente agua, el problema es la distribución y esto le está costando a los hoteleros de la zona norte.

El sector hotelero desde hace 8 o 10 años no había tenido problemas por el vital líquido.

La temporada de verano acaba de empezar y el calor ha acentuado la preocupación de los empresarios turísticos, es que ahora que está llegando el turismo aumenta la falta de agua.

Hasta ahora los negocios lo único que han conseguido es tener un precio preferencial en las pipas, pero esto no debería pasar cuando Mazatlán tiene garantizado el vital líquido.

Esta afección también la han padecido comercios ubicados en la zona turística de Mazatlán, pero aseguran que no pueden pagar pipas y se tienen que aguantar y tratar de optimizar el recurso lo más que puedan.

Les molesta no tener agua porque el recibo llega muy puntual y si el servicio no se paga a tiempo entonces la autoridad corta el vital líquido. Lo ideal sería que la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán descontara los días que no hay agua, ya que la autoridad te cobra de más si se consume más, resaltó Jorge Martínez, comerciante en Zona Dorada.

Los empresarios turísticos urgen a la autoridad que solucione este problema. Es importante que revisen qué es lo que obstruye el agua que no llega a los negocios.

A su vez, el presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Mazatlán, José Ramón Manguart, explicó que los negocios agrupados en este organismo no han tenido problemas de desabasto de agua, solo cuando hay corte general.