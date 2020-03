La extracción de oro de forma rústica aumenta en Vado Hondo, en San Ignacio

Sinaloa.- El señor Teófilo, quien ya falleció, fue el primero en instalar dos taunas en esta comunidad, quien aseguran los pobladores sacaba muy buena cantidad de oro.

Con el paso del tiempo fueron más las personas que decidieron instalar su propia tauna como forma de adquirir ingresos económicos extras, al ver que en la región había manera de extraer material aureo de las ricas vetas que existen alrededor.

En un principio esto no era nada fácil, pues extraían el material a pico y pila para posteriormente trasladarlo hasta las taunas en costales y a bordo de mulas, trabajo demasiado pesado.

Después comenzaron a habilitar caminos para el traslado a bordo de vehículos, aunque extraerlo sigue siendo pesado aún haciéndolo con rotomartillo.

Cristian Sarabia con apenas 18 años de edad, señala que extraer un gramo de oro es muy difícil, ya que se requiere mucho tiempo y trabajo.

El trabajo lo realiza desde que tenía 13 años, tiempo en que solo había diez familias dedicadas a este oficio.

Su jornada inicia a las 5:00 horas de la mañana, y termina al anochecer, las piedras de gran tamaño las quiebra con un marro, después vierte agua y hasta tres cubetas de material a la tauna, después la enciende y este este comienza a ser molido por don grandes piedras que dan vuelta con unas cadenas ayudadas por el diferencial de automóvil, conectado a la corriente eléctrica.

Foto: Yolanda Tenorio

Mientras esté proceso sucede, va vertiendole azogue con una jeringa en dosis pequeñas para que el metal se vaya adhiriendo, después de cuatro horas, le tira el agua, extrae el material y volver a echar agua y seguir moliendo.

El material extraído tiene que irlo lavando hasta que quede convertido en una bolita la cual pasa a la fundición para convertirlo en oro puro de hasta 24 kilates, gramo que venden hasta en 590 a un comprador local.

Foto: Yolanda Tenorio

Indicó que la maquinaria con la que trabajan es construida de manera rústica, por ejemplo señaló que las piedras tienen que ser instaladas con un gran tecle y con ayuda de varios hombres debido a su gran peso y tamaño.

Conseguir el material no más difícil que el proceso, añadió pues este abunda en la región, lo pesado es el proceso que dura hasta un día completo para extraer algunos gramos de oro, se tiene que pagar energía eléctrica, el recibo puede llegar hasta de 5 mil pesos cada dos meses, ya que las taunas pueden estar encendidas hasta doce horas seguidas, mientras el kilo de azogue cuesta hasta mil 800 pesos, pero le alcanza para varias molidas, indicó.

"El material no es tan caro, pero si nos gustaría que el gobierno nos echara la mano para poder extraer y trasladar el material de una manera más fácil, pienso que una retroexcavadora y una góndola pudieran arrimarnos el material a las taunas" agregó Cristian.

En este lugar cada día son más las familias que han cambiado la actividad ganadera y agrícola por esta actividad, que es más segura, y aseguran que se están reponiendo de la racha de violencia que azotó esta zona en años pasados y que provocó el éxodo de un número menor de personas que poco a poco han ido retornando a esta comunidad.

Las mujeres, dedicadas en su mayoría a las labores domésticas, mencionaron que está actividad les permite adquirir ingresos que garantizan su alimentación, "un tiempo la violencia estuvo muy fuerte, muchas personas de fueron, otras nos quedamos pero a puro sufrir porque no teníamos trabajo, el gobierno no subía a traernos apoyos por miedo, mucha gente pensaba que todos éramos delincuentes, pero no era así, ahora gracias a Dios el gobierno municipal y el DIF, no ha dejado de venir a traernos apoyos de despensas, láminas, cobijas colchonetas, hasta dulces y juguetes les han traído a los niños" expresaron las amas de casa.

Por último dijeron pedir al gobierno no dejen de visitarlos y que sigan trabajando así, para que las cosas continúen en calma y ahora que han encontrado su forma de vivir, no tengan que salir huyendo por causa de la violencia.