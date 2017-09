La falta de atención obliga a menores a embarazarse

Mazatlán, Sinaloa.- La falta de atención o las familias disfuncionales han provocado un interés en las adolescentes por quedar embarazadas. Especialistas aseguran que esto se debe a un vacío existencial en la joven, que debe ser tratado en terapia.

LLENAN VACÍOS

William Alejandro Plazola Chavarín, coordinador del Programa de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes en Situación de Riesgo (Panasir), aseguró que esto habla de una necesidad de apego que tiene que llenarse desde la infancia.

“Cuando entran en crisis y se platica con ellos sobre qué los llevó a despertar el interés, siempre hay una historia o un origen.”

El bebé virtual tiene como objetivo medir necesidades emocionales que pueda tener un adolescente, y es a través de la información y de las vivencias con el muñeco con el que aprenden sobre la responsabilidad de estar al pendiente de un hijo, logrando hacer conciencia de las consecuencias que representa el tener un bebé a temprana edad.

“Son muchas las necesidades fisiológicas que tiene el menor porque tiene que comer, dormir, hacer del baño, y el adolescente no está preparado ni mentalmente ni físicamente para atenderlo, porque es un menor cuidando otro menor, y el hecho de que ellos vivan todo un fin de semana con el bebé, a muchos adolescentes les llega a crear conciencia y reconocen que no quieren o no están listos.”

DETECTAN INTERÉS

Plazola Chavarín indicó que este programa que se enfoca en jóvenes estudiantes les permite no solo enseñar, sino detectar a aquellas menores que quieren tener un bebé.

“Se está trabajando en ese aspecto, e inclusive hay un programa que se llama ‘Corazón de mamá’, en el que se está trabajando para identificar a las adolescentes tanto de zona rural como de urbana que estuvieran embarazadas.”

Aunque siguen presentándose casos de jóvenes en estado de gestación, autoridades médicas aseguran que el problema se está combatiendo y están interesados en asegurar la salud de las menores.