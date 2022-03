La fuerza de las mujeres sinaloenses impulsa el desarrollo de la entidad

Mazatlán, Sinaloa.- Hoy es el Día Internacional de la Mujer. Una fecha que cada año adquiere mayor relevancia debido a los avances logrados, con empuje y decisión de este sector en el reclamo de mayores oportunidades para el desarrollo y la participación.

Beatriz Reyes Cano, licenciada en Lengua y Literatura Hispánica por la Universidad Autónoma de Sinaloa, explica el significado de esta fecha para las mujeres:

“El 8 de marzo no es un día de celebración, sino un día para conmemorar y recordar a todas aquellas mujeres que lucharon por sus derechos y los de todas las mujeres, aun cuando esa lucha les haya costado la vida. El Día de la Mujer es un día para reflexionar: ¿Estoy haciendo algo por la lucha de los derechos de las mujeres? ¿Estoy educando a mis hijas e hijos en igualdad? Invito a todas las mujeres a que hagamos un ejercicio de sororidad y pongamos cada una desde su trinchera un granito de arena en pro de nuestros derechos para que las futuras generaciones de mujeres puedan vivir sin miedo.”

Leer más: Las leyes sinaloenses deben favorecer el derecho al aborto y los derechos humanos de las mujeres

Desde ayer, instituciones públicas y escuelas de toda la entidad iniciaron una serie de actividades para promover el análisis de la situación social de la mujer y el avance en el reconocimiento de los derechos a la equidad en todos los ámbitos.

Gran profesionista y una apasionada del deporte

Nombre: Miyuki Gómez Osako.

Fecha de nacimiento: 22 de mayo de 1971.

Lugar: Mazatlán, Sinaloa.

Profesión: Doctora/deportista.

La doctora Miyuki Guadalupe Gómez Osako es una pediatra neonatóloga y actual presidenta del Comité Municipal de Natación. Foto: Debate

Dedicada en tiempo y alma a sus dos pasiones, la doctora Miyuki Guadalupe Gómez Osako es una pediatra neonatóloga y actual presidenta del Comité Municipal de Natación.Con 19 años de experiencia como profesionista, y 10 integrada a la natación en el Club Playa Norte, la doctora Miyuki inició su andanza para quitarse el miedo al mar y ha ido desarrollando pasión por este deporte. También ha practicado ciclismo y atletismo, participado en Medios Maratones (21 kilómetros), e incluso Triatlón, en otras ciudades con el grupo de Playa Norte.En 2022 fue nombrada titular del Comité Municipal de Natación por tres años. Tiene ya dos exitosos eventos bajo su mandato.Como presidenta busca que más categorías femeniles se integren a las competencias locales.

Defensora de las artes

Nombre: Claudia Lavista Fernández.

Fecha de nacimiento: 1969.

Lugar: París, Francia.

Profesión: Bailarina, coreógrafa y codirectora de Delfos Danza Contemporánea

Claudia Lavista, bailarina, coreógrafa y codirectora de Delfos Danza Contemporánea. Foto: Debate

Hablar de Claudia Lavista es sinónimo de un brillante legado en la cultura y las bellas artes en México. Hija del reconocido compositor mexicano Mario Lavista y de la talentosa cineasta Rosamarta Fernández, Claudia encontró en la danza contemporánea el lenguaje con el que se comunicaría en este mundo. Junto a su colega Víctor Manuel Ruiz fundó la compañía Delfos, que desde 1998 tiene como residencia Mazatlán, y posteriormente la Escuela Profesional de Danza de Mazatlán (EPDM). Al menos 19 generaciones de bailarines de diversas ciudades y países se han forjado bajo su tutela. Junto a Delfos ha recorrido 20 países de Europa, Latinoamérica, Asia, Medio Oriente y Norteamérica, y ha recibido reconocimientos como el Premio Nacional de Danza. En el 2001, la crítica especializada la seleccionó como “Una de las 10 mejores bailarinas mexicanas del siglo 20”, a lo que suman becas del Fonca y Foeca, y recientemente, en el Experimental Dance & Music Film Festival y Jerusalem International Fellow.

Una férrea defensora de la ecología en la región

Nombre: Yamel Guadalupe Rubio Rocha.

Fecha de nacimiento: 2 de diciembre 1969.

Lugar: Culiacán, Sinaloa.

Profesión: Maestra en Ciencias.

Yamel Guadalupe Rubio Rocha, profesora e investigadora. Foto: Debate

Mujer sinaloense, profesora e investigadora de la Facultad de Biología de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Ha desarrollado diversas investigaciones sobre psitácidos y felinos en Sinaloa en colaboración con otras universidades y el sector gobierno. Ha participado en la elaboración de políticas federales para el manejo y conservación de especies en riesgo y en peligro de extinción de las selvas secas. Actualmente realiza el doctorado en el Colegio de Ciencias Agropecuarias de la UAS, donde analiza la coexistencia del jaguar con la ganadería y las comunidades humanas. “Me considero ecofeminista ya que el ambientalismo y el feminismo tienen un objetivo común: construir procesos de desarrollo en un marco de participación democrática”.

Promotora decidida de la sororidad

Nombre: Beatriz Reyes Cano.

Fecha de nacimiento: 17 de agosto de 1967.

Lugar: San Ignacio, Sinaloa.

Profesión: Licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas.

Licenciada en Lengua y Literatura Hispánicas, Beatriz Reyes Cano. Foto: Debate.

A través del arte y la literatura mantiene un diálogo continuo con su interior y con el mundo que la rodea para construir un espacio visual de paz y libertad. Un espacio donde prevalezca el respeto, la armonía, la igualdad y la sororidad. Un espacio en que las mujeres puedan ser libres y vivir sin miedo. Con su obra, El ángel salvador, participó en el concurso de arte y fotografía convocado por el Instituto Municipal de Cultura Culiacán. Escribe cuento infantil y haiku. Tiene un proyecto literario de cuento infantil para el rescate de la tradición oral de su querido San Ignacio. De este proyecto se ha publicado El forastero (2020).

Profesionista y promotora de tradiciones culinarias

Nombre: Guadalupe Zambrano Sandoval.

Lugar de nacimiento: Escuinapa, Sinaloa.

Profesión: Enfermera y comerciante de nieves de garrafa, promotora de gastronomía.

Enfermera y comerciante de nieves de garrafa, Guadalupe Zambrano Sandoval. Foto: Debate

Guadalupe Zambrano Sandoval. Doña Lupita, como la llaman de cariño, es un claro ejemplo de vida, que con arduo trabajo al combinar la enfermería con el comercio. Ella y su pareja pudieron sacar adelante a su familia, integrada por cuatro hijas. La propietaria de nieves de garrafa El Tercer Arco ha ofertado por casi tres décadas un manjar al paladar de locales y foráneos que arriban a Escuinapa. La nieve artesanal que es elaborada por doña Lupita se ofrece en el mercado Miguel Hidalgo, en el área gastronómica, y para tener lista esta delicia, la actividad inicia desde las 05:00 horas, ya que para elaborar este producto requiere de dos horas.

Luchadora social a favor de mujeres y niños

Nombre: Paola Luévano Carrillo.

Fecha de nacimiento: 19 de febrero de 1970 en Nayarit.

Lugar: Mazatlán, Sinaloa.

Profesión: Abogada y trabajadora social

La abogada y trabajadora social, Paola Luévano Carrillo. Foto: Debate

Paola Luévano Carrillo es una luchadora social. Desde que era estudiante de trabajo social apoyó varias causas de familias en el municipio. Hace 11 años, junto con mujeres que laboran el ámbito pesquero, tras surgir la Asociación Refugio Pesquero y Administración del Parque Bonfil, se esforzó para lograr que las integraran al programa de Empleo Temporal con 60 plazas. Tratando de desanimarlas, las mandaron a retirar chicles del malecón y pulir los tubos. Al siguiente año, Conapesca tomó el programa y otorgó 460 plazas. Hoy, en el Día de la Mujer, desaparece el programa. Ahora, con el Covid-19, junto con el Colegio de Abogados, en los tribunales lograron que niños de 5 años accedan al derecho a la salud y reciban la vacuna contra el virus.

Promotora cultural

Nombre: Marisol Lizárraga.

Fecha de nacimiento: 23 de diciembre de 1977.

Lugar: San Marcos, Mazatlán.

Profesión: Docente.

Marisol Lizárraga Lizárraga es una mujer ampliamente reconocida en Mazatlán, luego que un año antes recibiera el Premio al Mérito Femenino 2021. Su preocupación por sacar adelante al pueblo de La Noria a través de talleres de lectura, pintura y escritura, fue tomado en cuenta para recibir el galardón. Y es que la labor prestada por la docente fue esencial para la comunidad noreña, que se vio seriamente afectada por la violencia de la zona serrana, la cual estuvo a punto que sus habitantes la abandonaran. Lizárraga Lizárraga es maestra en educación especial, además de ser presidenta del Comité Ciudadano de La Noria. Actualmente se encuentra a la espera de recibir la medalla nacional A las Mujeres por la Paz, que le será otorgada en el Congreso de la Unión, en la Ciudad de México.

La docente Marisol Lizárraga y la socorrista Cruz Zamora. Foto: Debate

Una mujer solidaria con las personas en emergencia

Nombre: Cruz Janet Zamora Ramos.

Lugar de nacimiento: Mazatlán, Sinaloa.

Profesión: Socorrista en el Honorario Cuerpo de Bomberos.

Desde que era muy pequeña, a la edad de 10 años, a Cruz Janet Zamora Ramos le llamó la atención ingresar al Honorable Cuerpo de Bomberos Mazatlán, ya que un tío pertenecía a esa corporación de rescate y cuando realizaban sus prácticas empezó a gustarle el oficio. Al ingresar a la corporación, algunos de sus compañeros le decían que no iba a poder, que un incendio no le iba a respetar el género, pero poco a poco se fue ganando su confianza. Menciona que en este oficio no se requiere ser fuerte, “más que nada es maña”, mencionó.

Leer más: Colectivo Hijas del Mar realiza por segundo año consecutivo marcha feminista en Escuinapa

“Yo soy enfermera, tengo curso de primer respondiente, soy bombero, pero me gustaría tener una especialidad, y todavía ahorita en septiembre quiero hacer el curso de técnico en urgencias médicas, y también me gustaría especializarme en incendios; me gustan muchos los incendios”, expresó.