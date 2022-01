La historia de una madre que solo busca a su hijo desaparecido en Escuinapa, Sinaloa

Escuinapa, Sinaloa.- Irma Arellanes Hernández, se convirtió en una de las principales activistas en busca de personas desaparecidas en Sinaloa, al vivir en carne propia la desaparición de su único hijo varón en el año 2017.

En entrevista la presidenta del grupo de rastreadoras Tesoros Perdidos Hasta Encontrarlos relató que fue el 7 de junio de 2017, cuando su hijo desapareció, y a partir de ese momento empezó su búsqueda incansable.

"Mi hijo tenía 24 años, se acababa de recibir de Criminalística y la verdad no sé qué hizo mi muchacho para haber pagado con su vida, si me hubieran dicho cómo madre hubiera dado mi vida para que no le arrebataran la vida a mi hijo", expresó con gran sentimiento.

Continuó "A mí en lo personal lo que me mueve hacer estás actividades de búsqueda fue mi hijo, afortunadamente yo ya lo encontré, él desapareció el 7 de junio 2017 y lo encontramos 27 de junio de ese mismo año a los 20 días, solo que tuve que esperar más de 6 meses para que fuera identificado porque en Sinaloa no había genética y eso se obtuvo hasta 2018", relató.

A lado de la osamenta de su hijo, dos cuerpos más fueron localizados en esa fosa clandestina que ellas localizaron en su búsqueda.

Mencionó que en aquellos tiempos en el que emprendió la búsqueda de su hijo, las autoridades no les brindaban tanto apoyo, por lo que las labores para buscar a su hijo las hizo en solitario o acompañada de un grupo de mujeres que sufrían su misma situación. Fue en ese momento que decidieron integrar el grupo de rastreadoras que llamaron "Tesoreros Perdidos Hasta Encontrarlos".

"Lo que nos impulsa a realizar estás actividades de búsqueda es que la mayoría de nosotras tenemos a un familiar desaparecido, somos madres, en busca de nuestros hijos, otras buscan a sus esposos, a su papá o tíos", expresó.

Arellanes Hernández comentó que la agrupación de Tesoros Perdidos Hasta Encontramos está integrado por un grupo de 75 mujeres, quienes trabajan unidas para realizar las actividades de búsqueda.

"Nosotros (Tesoros Perdidos Hasta Encontrarlos) no estamos pidiendo nada al gobierno, solo queremos encontrar a nuestro familiar desaparecido", señaló.

Relató que su hijo le enseñó criminalista e irónicamente todo lo que aprendió lo aplicó para su búsqueda que logró tener resultados favorables a 20 días después de su desaparición.

"Mi hijo me enseñó criminalista, todo lo que él me enseñó lo apliqué para encontrarlo. Yo sabía cómo empezar una búsqueda, que era una desaparición, cómo era buscar un cuerpo, el primer acordonamiento, segundo acordonamiento, cadena de custodia, él me pedía que lo acompañará cuando iba a exponer en su escuela, me hice hasta integrante de la asociación de padres de familia", relató la madre

Lamentó que el día en que su hijo desapareció su esposa le había dado la noticia que estaba embarazada, por lo que no conoció a su bebé.

Añadió que existen muchas historias al interior de esta agrupación, una de sus compañeras busca a su papá quien tiene tres años desaparecido.

Otra de las compañeras busca a su tío que ya tiene once años de haber desaparecido, pero ella sigue firme en su búsqueda hasta encontrarlo. Comentó que han tenido buena respuesta en Escuinapa, ya que han tenido muchas llamadas para informarles