La legalización de autos "chocolate" divide opiniones en Mazatlán

Sinaloa.- El decreto del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para legalizar los vehículos conocidos como “chocolate” ha generado opiniones entre los representantes de partidos políticos de Mazatlán tras considerar que pudiera resultar beneficiosa tanto por el recurso económico que pudiera generar, el cual se quedaría en los municipios y estados para su uso, principalmente en el rubro de la obra pública.

Pero en contraparte, otro sector de la política se opone a la medida del ejecutivo al considerar que la nacionalización de coches de procedencia extranjera podría repercutir gravemente en el sector que se dedica a producir automóviles en el país.

Lo peor, aseguraron que afectaría a los dueños de vehículos nacionales, cuyos costos bajarían de manera considerable al momento de querer competir con el costo de un carro “chocolate”, el cual deberá de tener un precio inferior, por lo que sería más fácil vender que un automóvil nacional que habría sido adquirido por su propietario a un costo mayor al de un extranjero.

¿Es positiva la legalización de vehículos ‘chocolate’ ?

Si. “se busca regularizar vehículos ‘chocolate’”: Roberto Rodríguez Lizárraga, representante de morena en mazatlán

Con el decreto que busca el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para legalizar los vehículos extranjeros que hay en el país, se pretende evitar los problemas de seguridad, que los delincuentes hacen uso de coches irregulares, ya que no se encuentran registrado ante las autoridades a través de las placas de circulación que deben de portar. Con este decreto no se trata de autorizar una nueva entrada masiva de vehículos usados, ya que actualmente en México existe un promedio de 1.5 millones de autos considerados como “chocolate”, los cuales carecen de documentación que avale que sean nacionales, además de que la industria nacional de vehículos no debe temer a esta propuesta, pues pueden seguir desarrollándose.

No. “Decreto afecta a la industria automotriz”: Arturo García Canizález, exdirigente municipal del PAN

Con este tipo de medida se desmotiva al sector formal de la industria automotriz, porque trae como consecuencia la afectación a quienes son propietarios de un vehículo nacional, el cual se verá afectado en la disminución de su valor por la sobreoferta que habrá de vehículos extranjeros que buscarán ser legalizados en caso que sea aprobado el decreto del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. El Gobierno argumenta que lo realizado es por cuestiones de seguridad, según porque la violencia actúa en vehículos considerados como “chuecos”, por lo que la autoridad debería hacer frente sobre todo a las anomalías que presentan algunos vehículos, como es circular en coches que no traen placas de circulación.