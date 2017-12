La música llenó de navidad la Plazuela República

Mazatlán, Sinaloa.-La plazuela República se vistió de fiesta con el espectáculo Regalo de Navidad, una extravagancia musical. El cual reunió a una gran cantidad de personas para celebrar en un evento de primer nivel bajo la dirección de Enrique Patrón De Rueda.

Niños, adultos y personas de la tercera edad bailaron y aplaudieron al son de la Camerata de Mazatlán, El coro Guillermo Sarabia y el Coro infantil.

Foto: EL DEBATE

Hace más de dos semanas el alcalde Fernando Pucheta sánchez le hizo la petición a Raúl Rico para que se hiciera en evento cultural y masivo alusivo a la Navidad. La propuesta fue aceptada y hoy cobra frutos dejando a todos cautivados. Algunos presentes bailaron; otros grabaron video para lograr capturar este bello momento.

Foto: EL DEBATE

A las 18 horas empezó el concierto cultural que duró más de una hora y media. Entre los solistas que cautivaron con sus interpretaciones figuran Andrés Carrillo, Jessica Arevalo, Mariana Sofía García, Noel Osuna, Karla Arce, Sarah Holcombe y José Lara.

Foto: EL DEBATE

Uno de los invitados sorpresa de la noche fue el tenor Carlos Osuna quién interpretó la pieza Dime que sí.

Foto: EL DEBATE

Durante la tarde el Coro la Camerata y los tenores y sopranos realizaron una recopilación de piezas. Para la apertura se eligieron algunas piezas de la Opera Carmen. Luego interpretaron No puede ser, Can can, y la Obertura revolucionaria.

Foto: EL DEBATE

Para poner a bailar al público dieron vida a Serenata Huasteca y Mambos de Pérez Prado. Pero sin duda la mejor parte quedó para el final, y el motivo de celebración era la navidad y la llegada de Jesús al mundo, por ello cantaron El Niño del tambor, Rejoice El mesias de Handel, Canción de cuna para Jesús y Vamos todos a Belén. Para cerrar con broche de oro todos los cantantes dieron vida a un popurri Navideño y Noche de Paz.