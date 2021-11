La negociación continua con el Cabildo de Mazatlán: Benítez Torres

Sinaloa.- Son solo especulaciones de que ya hay acuerdos, tras el conflicto originado en la primea reunión de Cabildo de Mazatlán, que hasta este momento se encuentra abierta, aseguró el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres.

Mencionó que en cuanto haya un resolutivo al cien por ciento, se citará a los regidores para dar continuidad al primer encuentro, que se celebró el pasado 1 de noviembre.

Aclaró que hasta el momento ha sido solo una reunión la que ha tenido con los ediles, la cual tuvo que ser interrumpida debido a que no había condiciones para que continuara.

Dijo que la negociación del conflicto se encuentra en una parte definitiva, por lo que no

descarta que de un momento a otro, la primera sesión siga después de 8 días que inició.

“Para informar algo que todavía no está concluido es mentir, especular, como lo han hecho algunos medios de comunicación, en relación a la situación que sucede con el cabildo”.

Benítez Torres, indicó estar en desacuerdo en la información que han vertido algunos periodistas, que aseguran que el problema ya terminó y que inclusive ya se llegar a acuerdos.

“Lo que han leído de lo que algunos periodistas dicen, no es así, no es exactamente así, no es exactamente, por lo que en cuanto haya un resolutivo nos reuniremos”.

Leer más: Alcalde "El Químico" Benítez Torres mantiene en suspenso al Cabildo de Mazatlán

El Presidente Municipal pidió disculpas por no llevar a cabo una conferencia de prensa, que estaba programada ayer domingo, la cual no se realizó debido a que aun no ha concluido la negociación.