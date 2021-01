La pandemia Covid-19 mantiene vulnerable la economía de Mazatlán

Sinaloa.- Hay incertidumbre en el sector comercio por la pandemia, que sigue generando estragos a la economía, aseguró el presidente de la Cámara de Comercio y Servicios Turísticos de Mazatlán (Canaco Servitur), Jesús Sandoval Gaxiola.

Hay temor

Al líder de los comerciantes le preocupa el cierre de negocios en la ciudad. Bajar la cortina de un negocio significa pérdida de cientos de empleos y esto es grave.

En las últimas semanas se ha dado el cierre de McDonald’s, Elektra, Sanborns, tiendas de conveniencia y decenas de negocios en las plazas comerciales. La falta de liquidez en las familias reduce la capacidad de compras.

Además, todavía hay restricción de ingresar a las plazas, esto afecta a los negocios. Además de las altas rentas de locales.

El pago de servicios e impuestos ahoga a los dueños de los comercios y se ven obligados a cerrar.

Es un panorama incierto, toda vez que la pandemia por Covid-19 es grave. Gran parte del país está en semáforo naranja y 10 entidades en rojo por los contagios y muertes por el virus. Es cierto que en Mazatlán el Covid-19 está contenido, pero la amenaza es latente, abundó el líder de los comerciantes.

Recorrido

En un recorrido por el centro de la ciudad y casi en cada calle hay un negocio que cerró sus puertas. En las plazas comerciales hay de ocho a 10 negocios vacíos.

Son de todos los giros, predominan las boutiques, zapaterías, joyerías, bisutería, ópticas y estéticas. Cada local de las plazas tenía entre uno y tres empleados.

Cifras

El presidente de la Cámara de Comercio y Servicios Turísticos de Mazatlán explicó que las ventas de diciembre y la afluencia de turismo le dieron un respiro al sector y pudieron tener un cierre de año bueno.

Pese a esta buena racha, no se puede negar que el 2020 fue difícil por la pandemia, que obligó al cierre total de la actividad productiva durante más de dos meses. Al reactivarse el sector productivo, no todos los locales pudieron levantar la cortina. Hay deudas y no todos pudieron acceder a créditos.

En el 2019, la Canaco cerró con 13 mil 500 afiliados. En el 2020 hay 8 mil 500 socios en la Cámara de Nacional de Comercio de Mazatlán y la región sur. Esto significa 5 mil agremiados menos.

Sandoval Gaxiola aseguró que no todos son por cierres. Algunos socios solicitaron la baja temporal al no poder cubrir las cuotas. Otros comercios por cierre temporal.

El líder de los comerciantes confía en que Mazatlán se mantenga con pocos contagios, pues de regresar al confinamiento sería fatal.

